Новак: около половины покупателей газа у «Газпрома» открыли специальные счета

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Около половины из 54 компаний — клиентов «Газпром экспорта» открыли рублёвые счета для оплаты российского газа, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
Новак: около половины покупателей газа у «Газпрома» открыли специальные счета
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

Об этом сообщает ТАСС.

«У нас около 54 компаний, которые имеют договора с «Газпром экспортом», есть крупные, есть средние и маленькие компании. По моим данным, около половины из этого количества уже открыли в нашем уполномоченном банке специальные счета валютные и рублёвые, чтобы обеспечить поступление валютной выручки, конвертацию в рубли и оплату за поставленный газ в рублях», — сказал Новак на марафоне «Новые горизонты», организованного обществом «Знание».

Вице-премьер добавил, что список покупателей, которые согласились оплатить газ в рублях, станет известен в ближайшие дни.

«Есть определённые даты платежей, есть авансы, есть предоплата, есть фактическая оплата за поставленный газ. Это механизм во времени растянутый. Например, поставки за апрель, по ним оплата окончательно происходит в мае», — пояснил Новак.

Ранее сообщалось, что итальянская компания Eni готова выполнить требования России и открыть банковский счёт в рублях.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев высказался в беседе с ФАН о поставках российского газа в Европу.

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