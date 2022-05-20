Замглавы ЕК Тиммерманс возмутился требованием платить за российский газ в рублях
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«Это ненормально. Договоры очень чёткие, договоры говорят о евро и долларах. Это нормально, но не рубли», — заявил Тиммерманс.
Он также напомнил, что российский Центробанк находится под санкциями.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что около половины из 54 компаний — клиентов «Газпром экспорта» открыли рублёвые счета для оплаты российского газа.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев высказался в беседе с ФАН о поставках российского газа в Европу.