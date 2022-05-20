Финская Gasum ожидает прекращения поставок природного газа из России 21 мая
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«Поступление природного газа из России по договору поставки Gasum будет прекращено в субботу, 21 мая, в 7:00», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что получили соответствующее уведомление от «Газпром экспорт».
17 мая стало известно, что Gasum обратилась в арбитраж по поводу контракта «Газпром экспорта» на поставку природного газа.
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с поставками газа в Финляндию.