Финская Gasum обратилась в арбитраж из-за новых требований «Газпром экспорта»

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Финская компания Gasum обратилась в арбитраж по поводу контракта «Газпром экспорта» на поставку природного газа.
Финская Gasum обратилась в арбитраж из-за новых требований «Газпром экспорта»
  • Gettyimages.ru
  • © DarioEgidi

Об этом сообщается на сайте финской компании.

«Gasum не принимает предложение «Газпром экспорта» о переходе на рублёвые платежи и поэтому не будет оплачивать платежи по договору поставки в рублях или по предложенной схеме оплаты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у компаний имеются существенные разногласия по другим требованиям договора.

Ранее сообщалось, что итальянская компания Eni готова выполнить требования России и открыть банковский счёт в рублях.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев высказался в беседе с ФАН о поставках российского газа в Европу.

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