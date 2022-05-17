Финская Gasum обратилась в арбитраж из-за новых требований «Газпром экспорта»
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Об этом сообщается на сайте финской компании.
«Gasum не принимает предложение «Газпром экспорта» о переходе на рублёвые платежи и поэтому не будет оплачивать платежи по договору поставки в рублях или по предложенной схеме оплаты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что у компаний имеются существенные разногласия по другим требованиям договора.
Ранее сообщалось, что итальянская компания Eni готова выполнить требования России и открыть банковский счёт в рублях.
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