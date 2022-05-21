Yle: финны начали воровать бензин и дизельное топливо из-за роста цен

В Финляндии участились случаи хищений бензина и дизельного топлива в связи с ростом цен. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на данные полиции.

«Как правило, топливо крадут с крупных строительных площадок... а также с объектов сельского или лесного хозяйства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также были зафиксированы случаи кражи бензина из грузовиков и холодильных камер.

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