Yle: финны начали воровать бензин и дизельное топливо из-за роста цен

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В Финляндии участились случаи хищений бензина и дизельного топлива в связи с ростом цен. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на данные полиции.
Yle: финны начали воровать бензин и дизельное топливо из-за роста цен
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«Как правило, топливо крадут с крупных строительных площадок... а также с объектов сельского или лесного хозяйства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также были зафиксированы случаи кражи бензина из грузовиков и холодильных камер.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что Россия не намерена никому поставлять газ бесплатно.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС.

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