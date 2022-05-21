«Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа в Финляндию из-за неоплаты в рублях

«Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа финской компании Gasum в связи с неоплатой в рублях.

«Газпром» полностью остановил поставку газа компании Gasum (Финляндия) в связи с неоплатой в рублях», — говорится в сообщении в Telegram.

В компании сообщили, что в 2021 году «Газпром экспорт» поставил компании Gasum 1,49 млрд куб. м газа, что составило 2/3 от общего объёма потребления газа в Финляндии.

17 мая сообщалось, что Gasum обратилась в арбитраж по поводу контракта «Газпром экспорта» на поставку природного газа.

Впоследствии «Газпром экспорт» уведомил финскую Gasum о приостановке поставок энергоносителей начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с установленным указом порядком.

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