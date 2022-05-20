«Газпром экспорт» с 21 мая прекращает поставлять газ финской Gasum

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«Газпром экспорт» на конец рабочего дня 20 мая не получил от финской Gasum платёж в рублях за поставленный в апреле газ, поставки прекращаются с 21 мая, сообщает компания «Газпром».
«Газпром экспорт» с 21 мая прекращает поставлять газ финской Gasum
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«Газпром экспорт» уведомил Gasum о приостановке поставок газа начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным Указом», — говорится в сообщении компании в Telegram.

Отмечается, что «Газпром экспорт» будет защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве.

17 мая стало известно, что Gasum обратилась в арбитраж по поводу контракта «Газпром экспорта» на поставку природного газа.

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