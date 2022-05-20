Песков: очевидно, что бесплатно Россия газ никому поставлять не будет
- Gettyimages.ru
- © onurdongel
По его словам, детали нужно спрашивать в «Газпроме».
«Но очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», — сказал представитель Кремля.
Как ранее заявила финская компания Gasum, она ожидает прекращения поставок природного газа из России 21 мая.
В пресс-службе отметили, что получили соответствующее уведомление от «Газпром экспорт».
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС.