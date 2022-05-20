Песков: очевидно, что бесплатно Россия газ никому поставлять не будет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление финской компании о возможности прекращения поставок российского газа.

По его словам, детали нужно спрашивать в «Газпроме».

«Но очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», — сказал представитель Кремля.

Как ранее заявила финская компания Gasum, она ожидает прекращения поставок природного газа из России 21 мая.

В пресс-службе отметили, что получили соответствующее уведомление от «Газпром экспорт».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС.