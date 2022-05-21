Reuters: Рим и Берлин позволили компаниям открыть рублёвые счета для оплаты газа из России

Власти Италии и Германии одобрили открытие рублёвых счетов для своих компаний, чтобы они могли покупать российский газ, не нарушая санкций против Москвы.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Германия действовала в тесной координации с ЕС.

Власти Италии, в свою очередь, получили от Еврокомиссии разъяснения о том, «как законно покупать российский газ».

По словам собеседника агентства, решения были приняты на фоне сообщения итальянской нефтегазовой группы Eni о начале процесса открытия рублёвых счетов и счетов в евро в «Газпромбанке» для оплаты поставок российских энергоносителей.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что около половины из 54 компаний — клиентов «Газпром экспорта» открыли рублёвые счета для оплаты российского газа.

Он добавил, что список покупателей, которые согласились оплатить газ в рублях, станет известен в ближайшие дни.