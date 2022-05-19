«Больше горючего ждать неоткуда»: почему в Киеве рассчитывают на поддержку ЕС в разрешении топливного кризиса

С начала 2022 года стоимость бензина в ряде европейских стран выросла более чем на 20%. Экономисты ООН называют сложившуюся ситуацию шоковой для экономики ЕС и не исключают вероятность наступления рецессии в регионе. Тем не менее в условиях растущей нехватки горючего Евросоюз собирается отправлять нефтепродукты на Украину, где стоимость топлива уже почти вдвое превысила предельно допустимые уровни. Ранее Киев закупал бензин только у России и Белоруссии, но с началом военной спецоперации поставки полностью прекратились, а местные спекулянты стали завышать цены. При этом поддержка со стороны Европы будет носить только символический характер, считают специалисты. Так, ЕС может поставить горючее Украине в качестве политического жеста, но этих объёмов не хватит для преодоления топливного кризиса, уверены аналитики.

На сегодняшний день у стран Европейского союза нет возможности одномоментно отказаться от российских энергоресурсов. Об этом в четверг, 19 мая, заявил вице-премьер Александр Новак на марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

«Сразу невозможно от этого отказаться, поскольку достаточно большая доля у нас на энергетическом рынке Европы. Порядка 40% газа мы поставляем от общего потребления Европы и около 20—25% поставок нефти и нефтепродуктов», — отметил Новак.

Уже на протяжении почти трёх недель ЕС пытается согласовать новый пакет санкций в отношении Москвы и, в частности, утвердить запрет на импорт российской нефти. На данный момент стороны пока не могут достигнуть единства в этом вопросе. Вместе с тем одни только заявления о возможном отказе от закупок сырья у России приводят к заметному удорожанию топлива в мире, считает Александр Новак.

С начала 2022 года цена нефти эталонной марки Brent на международном рынке выросла почти на 40% и сейчас находится вблизи отметки $109 за баррель. При этом ещё в начале марта на фоне введения Западом масштабных санкций против Москвы котировки ненадолго поднимались выше $139 за баррель.

Ажиотажное удорожание нефти уже привело к заметному увеличению стоимости горючего в западных странах. Так, например, с конца 2021 года на заправках в Дании и Финляндии цена литра бензина выросла на 26% — до €2,22 и €2,26 соответственно (больше 140 рублей), в Германии — на 28%, до €2,13, во Франции — на 16%, до €1,89, а в Польше — на 24%, до €1,54. Об этом говорится в материалах Евростата.

В результате резкого повышения цен на горючее инфляция в еврозоне уже обновила исторический рекорд и достигла 7,4%. Экономисты ООН, в свою очередь, ухудшили прогноз по росту ВВП Евросоюза в 2022 году (с 3,9 до 2,7%) и не исключают вероятности наступления рецессии в регионе.

«Резкий рост цен на энергоносители представляет собой серьёзный негативный шок для европейских стран. Внезапное прекращение поставок нефти и природного газа из Российской Федерации, вероятно, приведёт к рецессии во многих странах Европейского союза», — предположил экономист департамента ООН по экономическим и социальным вопросам Григор Агабекян.

Спасение утопающих

Между тем на фоне ухудшения экономической обстановки и растущего дефицита горючего в регионе ЕС планирует предоставить дополнительные объёмы топлива Украине. Соответствующее решение, в частности, приняла Польша. Так, Варшава собирается направить Киеву 25 тыс. т бензина из своих резервов, о чём 19 мая сообщила первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Сегодня Польша для нас является важным партнёром в преодолении топливного кризиса. На западную границу сегодня приходится большинство путей импорта нефтепродуктов. Наши страны активно работают над увеличением мощности пограничных пунктов пропуска», — написала Свириденко на своей странице в Facebook*.

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По официальным данным Государственной службы статистики Украины, с января по апрель 2022 года бензин в стране подорожал примерно на 13—15%, до 34,11—34,58 гривны за литр (больше 71 рубля). 14 мая Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость горючего до 39,86 гривны (порядка 84 рублей) за литр. Вместе с тем, по словам Юлии Свириденко, реальные цены на заправках страны зачастую почти вдвое превышают максимально разрешённый уровень.

«Мы видим, что отдельные недобросовестные операторы рынка ставят цены больше предельно допустимых — 60, 65 и даже 70 гривен (около 146 рублей) за литр», — заявляла министр.

17 мая руководство Украины приостановило госрегулирование цен на автомобильное топливо, пишет ТАСС. По словам Свириденко, инициатива позволит насытить рынок необходимым ресурсом, в результате чего стоимость бензина не превысит 52 гривен за литр (109 рублей).

Тем не менее на данный момент к украинским АЗС продолжают выстраиваться очереди, а острая нехватка автомобильного топлива в стране уверенно растёт. Как объяснил в разговоре с RT политолог Андрей Суздальцев, причиной такой ситуации стало отсутствие поставок горючего из России и Белоруссии.

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«Ещё в начале 2022 года примерно 70% украинского рынка составляло топливо из Белоруссии и ещё 25—30% приходилось на горючее из России. После начала спецоперации российские поставки прекратились. Белорусские продавцы, в свою очередь, производили топливо из российских нефтепродуктов и тоже перестали поставлять бензин и дизтопливо на Украину», — рассказал Суздальцев.

В условиях дефицита на украинском рынке топлива активизировались спекулянты. В результате оставшиеся запасы горючего начали перепродаваться по завышенным ценам, отметил политолог Александр Асафов.

«То, что осталось от украинской экономики, превратилось в стихийный и спекулятивный рынок. При этом текущая ситуация с ценами на горючее очевидно негативно сказывается на местном населении и на остатках экономики страны. Последствия на себе ощутит и промышленность, для бесперебойной работы которой требуется топливо в достаточном количестве. Нехватка горючего, кстати, наблюдается и в вооружённых силах», — добавил собеседник RT.

«Политический жест»

По словам Андрея Суздальцева, сегодня горючее на Украину может поступать только из Польши и Румынии. Вместе с тем на фоне растущей нехватки бензина и дизеля в самой Европе реальные поставки нефтепродуктов Киеву будут носить символический характер и вряд ли помогут стране преодолеть топливный кризис, считает эксперт. Похожей точки зрения придерживается и Александр Асафов.

«Польша действительно может дать Украине небольшой объём топлива в качестве политического жеста. Но это количество не позволит обеспечить страну горючим и решить хотя бы часть экономических и военных проблем. Европейские политики, конечно, могут обсуждать глобальную помощь Киеву в сфере энергетики, но по факту реальное состояние экономики Украины никого не волнует», — отметил Асафов.

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Как предположил в беседе с RT специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, если Европа всё же решится реально увеличить поставки бензина Украине, ситуация на топливном рынке ЕС дополнительно усугубится. В этом случае стоимость нефти может вновь приблизиться к уровню $130 за баррель.

«Почти все хранилища топлива на Украине были уничтожены, и до тех пор, пока не закончится конфликт, стране толком больше горючего ждать неоткуда. Поэтому, скорее всего, если оно будет поставляться из Европы, то станет ещё больше дорожать. Причём по экономике этот рост цен бьёт не слабее, чем по карманам рядовых европейцев», — считает Вавилов.

Как полагает Андрей Суздальцев, в ближайшее время Украина, вероятно, продолжит получать финансовую поддержку от США. При этом Вашингтон будет активно агитировать ЕС делиться с Киевом своими ресурсами, включая топливо. Впрочем, по мнению специалиста, поддержка Запада не приведёт к ощутимому снижению цен на украинских АЗС в обозримой перспективе.

«Население испытывает трудности с покупкой горючего, но им это подаётся как одно из вынужденных последствий конфликта с Москвой. В то же время часть топливных компаний на Украине получают значительную прибыль от кризиса, для них конфликт — это время больших заработков», — заключил Суздальцев.





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