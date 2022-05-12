«Провоцируют глобальный кризис»: Путин назвал санкции Запада против России угрозой для мировой экономики

По мнению Владимира Путина, антироссийские санкции Запада могут обернуться глобальным экономическим кризисом. Как отметил президент, рестрикции в отношении Москвы уже привели к разгону инфляции в Европе, а в дальнейшем угрожают сложнейшими и труднообратимыми последствиями как для ЕС, так и для беднейших стран мира. Россия тем временем уверенно справляется с внешними вызовами, подчеркнул глава государства. Так, рост потребительских цен уже начал замедляться, а рубль существенно укрепился и показывает лучшую динамику среди всех мировых валют. Тем не менее правительству ещё предстоит принять меры для поддержки внутреннего спроса и доходов россиян, заявил Путин.

Санкционная риторика Запада в отношении России представляет угрозу для всей мировой экономики. Об этом в четверг, 12 мая, заявил президент страны Владимир Путин.

«Санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», — подчеркнул Путин на совещании по экономическим вопросам.

Как отметил глава государства, действия западных стран против Москвы уже обернулись резким удорожанием товаров и услуг в Европе. Так, в отдельных странах региона инфляция приблизилась к отметке 20% в годовом выражении, а в целом по еврозоне потребительские цены увеличились более чем на 11%.

По мнению российского лидера, «санкционная одержимость» Запада неизбежно приведёт к сложнейшим и труднообратимым последствиям для Европейского союза и его граждан. Кроме того, негативный эффект на себе ощутят и беднейшие государства мира, которые уже сталкиваются с рисками голода, считает президент.

«Подчеркну, вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром», — сказал Владимир Путин.

Напомним, с конца февраля 2022 года Евросоюз вместе с США и рядом других государств продолжает вводить против России всё новые санкции. Так Запад реагирует на проведение военной спецоперации на Украине.

Всего в отношении Москвы введено уже почти 10,4 тыс. ограничительных мер — больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы вместе взятых. Об этом говорится в материалах глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Одновременно была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Первоначально санкции вызвали эмоциональную реакцию российского финансового рынка и рядовых потребителей. Так, объявленные ограничения привели к резкому удешевлению ценных бумаг компаний, ослаблению нацвалюты и оттоку денег из банковского сектора. Россияне при этом начали массово скупать продукты и товары, что привело к ажиотажному росту цен.

Впрочем, на сегодняшний день ситуация в экономике постепенно стабилизируется, отметил Путин. По его словам, инфляция в стране уже начала замедляться, а рубль сумел заметно укрепиться и на данный момент демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.

«Россия уверенно справляется с внешними вызовами благодаря как ответственной макроэкономической политике последних лет, так и системным решениям по укреплению экономического суверенитета, технологической и продовольственной безопасности», — объяснил президент.

Как рассказал Путин, после ухода западного бизнеса из страны российские компании постепенно занимают освободившиеся на рынке ниши. Тем временем урожай зерновых в текущем году может стать рекордным за всю историю России, что позволит обеспечить внутренние потребности государства и увеличить экспорт продовольствия за рубеж. Доходы бюджета при этом с января по апрель превысили сумму расходов на 2,7 трлн рублей.

Экстренная поддержка

Как рассказал RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, во время острой фазы турбулентности в экономике наиболее эффективными оказались действия Центробанка. Так, для стабилизации обстановки в финансовом секторе ЦБ ненадолго повышал ключевую ставку до 20% годовых, ограничил вывод капитала за рубеж и ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране. Кроме того, экспортёров обязали продавать 80% своей валютной выручки.

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«ЦБ провёл правильную ответную политику, что позволило в короткие сроки нормализовать ситуацию в финансовом секторе. Правительство тем временем сконцентрировалось на помощи населению. Например, власти уже одобрили дополнительные выплаты наименее защищённым категориям граждан — семьям с детьми», — рассказал Остапкович.

Помимо этого, кабмин утвердил ряд инициатив для помощи бизнесу. В частности, по словам Владимира Путина, была сформирована программа кредитования системообразующих предприятий на общую сумму 1,6 трлн рублей. Отдельные меры поддержки коснулись авиации, сельского хозяйства и выпуска продуктов питания. Одновременно правительство согласовало отсрочку по уплате страховых взносов.

Тем не менее, как отметил президент, ряд тенденций в экономике по-прежнему требуют особого внимания. Так, внутренний спрос всё ещё отстаёт от прошлогодних значений, а объём денежных средств на счетах предприятий и граждан продолжает снижаться.

«Очевидно, что эти факторы негативно сказываются на экономической динамике. И такие риски нужно снижать, в том числе опираясь на наш успешный опыт адресных действий в условиях пандемии 2020—2021 годов. Сейчас, как и тогда, важнейший показатель успешности социально-экономической политики — это доходы граждан России», — отметил глава государства.

По мнению Георгия Остапковича, в текущих условиях поддержать реальные доходы россиян поможет запланированная индексация социальных выплат. Предполагается, что уже в ближайшее время правительство дополнительно увеличит минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум, а также соцпособия и пенсии. Такая инициатива поможет отчасти компенсировать населению рост потребительских цен, уверен Остапкович.

«Индексация — это фундамент для постепенного выхода из кризиса. Ведь увеличение выплат и рост зарплат будет стимулировать покупательскую активность, что должно побудить производителей выпускать больше товаров на рынок», — пояснил экономист.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

Во многом экономика России уже сумела адаптироваться к санкциям и теперь меньше реагирует на новые ограничительные меры. Таким мнением в беседе с RT поделился специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«Дальнейшие рестрикции по большому счёту становятся чисто косметическими. Пока что основная проблема — это импорт товарных групп, которые в России не производятся. В первую очередь речь идёт о технологическом секторе. Однако здесь нам может помочь легализация параллельного импорта и сотрудничество с Китаем», — предположил аналитик.

Похожей точки зрения придерживается и Георгий Остапкович. По его словам, министерства и бизнес сейчас пытаются перестроить логистические цепочки и наладить поставки необходимых импортных комплектующих с восточного направления. Наряду с этим активизировалась работа властей по импортозамещению.

Вместе с тем ещё на протяжении года Россия будет испытывать определённые трудности в связи с санкциями, считает Остапкович. Согласно его оценке, только в случае успешного выстраивания процессов по импортозамещению уже со второй половины 2023-го экономика страны сможет войти в фазу качественного роста.