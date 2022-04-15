«До конца года»: кабмин выделит более 500 млрд рублей на поддержку семей с детьми от восьми до 17 лет

В 2022 году правительство России направит 505 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно. Начисление пособий должно начаться уже в мае. При этом размер финансовой поддержки будет варьироваться от 6 тыс. до 12 тыс. рублей в месяц. По оценкам властей, инициатива должна материально помочь родителям более 5 млн детей. Помимо этого, до 20 апреля кабмину поручено разработать предложения по индексации МРОТ, прожиточного минимума, пенсий и других соцвыплат.

Правительство России в ближайшее время направит почти 363 млрд рублей на поддержку малообеспеченных семей с детьми от восьми до 16 лет включительно. Об этом в пятницу, 15 апреля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Всего же на эти цели в текущем году выделим 505 млрд рублей, чтобы до конца года средства получили родители более 5 млн детей», — рассказал Мишустин на совещании по реализации мер социальной поддержки.

По его словам, объём финансовой помощи может составлять 50, 75 и 100% от величины регионального прожиточного минимума на ребёнка. В зависимости от субъекта федерации и уровня доходов семьи размер такого пособия будет варьироваться в среднем от 6 тыс. до 12 тыс. рублей в месяц.

«Назначается оно с 1 апреля, а перечисление средств начнётся уже в следующем месяце. Заявления на их получение можно будет подать с 1 мая в электронной форме через портал госуслуг либо лично обратившись в отделение Пенсионного фонда или многофункциональный центр», — добавил Мишустин.

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После оформления выплаты деньги поступят на счёт сразу за два месяца — апрель и май. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Как подчеркнул премьер, введение нового пособия станет важным этапом выстраивания целостной системы поддержки семей с детьми всех возрастов. Так, уже сегодня в России действуют ежемесячные выплаты нуждающимся гражданам с детьми до восьми лет.

Кроме того, сейчас за ежемесячным пособием в период ожидания ребёнка могут обратиться россиянки с невысокими доходами, вставшие на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель). Наряду с этим власти предоставляют материальную помощь на детей от восьми до 16 лет включительно, которые растут в неполных малообеспеченных семьях.

«С появлением ребёнка один из родителей зачастую вынужден на время оставить работу, что негативно сказывается на доходах. Финансовая поддержка позволяет возместить таким семьям хотя бы часть возросших трат. Теперь на всех этапах — фактически от беременности женщины и до окончания ребёнком школы — родители могут рассчитывать на финансовую помощь от государства», — рассказала RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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По словам Бессараб, даже в условиях санкций и беспрецедентного давления на экономику российские власти продолжат выполнять все свои социальные обязательства в полном объёме. При этом у страны сегодня достаточно средств для оказания необходимой помощи гражданам, считает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«В этом году у нас будет большой профицит бюджета в связи с высокими ценами на энергоносители. Поэтому с деньгами у страны всё нормально. Впрочем, 505 млрд рублей — это всего лишь 0,5% ВВП, так что в целом такая сумма не обременительна для бюджета», — пояснил Остапкович.

Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, на фоне санкционной риторики Запада серьёзным вызовом для граждан стал рост потребительских цен. По последним оценкам Росстата и Минэкономразвития, уровень годовой инфляции в стране уже приблизился к 17,5%.

В сложившихся обстоятельствах, помимо введения новых пособий семьям с детьми, власти собираются дополнительно проиндексировать все социальные выплаты, включая пенсии. Одновременно планируется повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум.

«Даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня… она носит не только экономический характер, но является и вопросом социальной справедливости», — заявлял Путин.

Предложения по индексации соцвыплат правительство должно представить до 20 апреля. По словам Светланы Бессараб, инициатива призвана частично компенсировать гражданам рост цен.

«Можно предположить, что в течение II квартала решение об увеличении МРОТ, прожиточного минимума, пенсий и других социальных выплат будет уже выполнено. Индексация пройдёт по уровню фактической инфляции, который ещё предстоит высчитать», — заключила депутат.