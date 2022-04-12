Время на адаптацию: Кудрин спрогнозировал снижение ВВП России более чем на 10% в 2022 году

По мнению главы Счётной палаты Алексея Кудрина, в 2022 году объём ВВП России может сократиться более чем на 10%. В этом случае экономический спад станет самым масштабным за последние 28 лет. Как отмечают в Центробанке, санкции Запада создали шоковую ситуацию и приведут к масштабным изменениям. В сложившихся обстоятельствах снижение ВВП остаётся неизбежным, однако со временем экономика сможет вернуться на траекторию роста, уверены в ЦБ. Согласно оценке правительства, на адаптацию к новым реалиям России потребуется около полугода. В этих условиях приоритетом для властей должна стать поддержка граждан и бизнеса, переориентация торговых потоков и усиление курса на импортозамещение, считают эксперты.

По итогам 2022 года объём ВВП России может сократиться более чем на 10%. Об этом во вторник, 12 апреля, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин, передаёт ТАСС.

«Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают снижение ВВП в этом году. Безусловно, будет снижение», — подчеркнул Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

В настоящий момент эксперты пока расходятся в своих оценках относительно динамики спада российской экономики. Так, согласно расчётам Всемирного банка, в 2022 году ВВП страны сократится сразу на 11,2%. Вместе с тем, по результатам опроса Банка России, снижение составит только 8%.

Как показывают прогнозы специалистов, темпы экономического спада могут стать рекордными с 1994 года. Тогда ВВП России снизился на 12,7%, свидетельствуют данные Международного валютного фонда.

Введённые Западом санкции практически отрезали финансовые институты России от привычных рынков и ограничили торговлю отдельными категориями товаров. Кроме того, рестрикции затрудняют международные расчёты и внешнеэкономическую деятельность, говорится в годовом отчёте Центробанка.

Как полагают в ЦБ, экстраординарная шоковая ситуация приведёт к масштабным изменениям. Тем не менее со временем экономика страны всё же сумеет адаптироваться и оправиться от потерь, уверена председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Сложный процесс подстройки к новым условиям неизбежно вызовет снижение ВВП, но российская экономика сможет вернуться на траекторию роста, развивать производство, создавать новые рабочие места, наращивать внутренние инвестиции. Финансовая стабильность и предсказуемая снижающаяся инфляция — ключевые условия для этого», — считает Набиуллина.

РИА Новости

© Пресс-служба Банка России

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проводимую Москвой спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

Всего в отношении России введено уже свыше 8,5 тыс. ограничений — больше, чем против любой другой страны. Об этом свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, текущая ситуация стала сложнейшей за 30 лет истории страны. Как ранее отмечал глава кабмина, ограничения носят беспрецедентный масштаб и были тщательно спланированы. Авторы санкций рассчитывали изолировать и разрушить экономику России, однако этот сценарий не сбылся.

«Такие санкции не применялись даже в самые мрачные годы холодной войны. Их цель — отбросить нас на годы или даже десятилетия назад. Отрезать от мира. Заставить Россию отказаться от перспективных экономических и социальных проектов. Нанести удар по уровню жизни наших людей… Те, кто нанёс удар, считали, что нас сломают. Но экономика выстояла. Мы выстояли», — заявлял Мишустин.

Комплексный подход

Первоначально санкции Запада спровоцировали эмоциональную реакцию российского финансового рынка и рядовых потребителей. Так, объявленные ограничения привели к резкому удешевлению ценных бумаг компаний и ослаблению нацвалюты: в начале марта курсы доллара и евро впервые поднимались выше 121 и 132 рублей соответственно.

Россияне, в свою очередь, начали массово скупать продукты и товары, что привело к ажиотажному росту цен. По данным Росстата, в марте годовая инфляция обновила семилетний максимум и достигла 16,7%.

Для стабилизации обстановки Центральный банк и правительство приняли целый комплекс мер. Так, власти обязали экспортёров продавать 80% своей валютной выручки и отменили НДС для граждан при покупке золота. Наряду с этим ЦБ временно повышал ключевую ставку до 20% годовых, ограничил вывод капитала за рубеж, закрыл доступ иностранцам к биржевой торговле и ввёл временный порядок обращения с наличной валютой в стране.

В результате инициатив властей курсы доллара и евро сегодня вернулись к отметкам 79 и 86 рублей, а темпы роста потребительских цен стали постепенно замедляться. По оценке ЦБ, риски для финансовой системы по-прежнему сохраняются, но уже перестали нарастать. На этом фоне регулятор начал постепенно снижать ключевую ставку и смягчать валютные ограничения.

«Наша финансовая система — а это кровеносная артерия всей экономики — устояла. В постоянном контакте с президентом Банк России и правительство совместными усилиями смогли не допустить её коллапса, сохранить доверие граждан к ней. Платежи внутри страны идут без перебоев. Стабилизируется фондовый рынок и курс рубля. Вряд ли какое-либо другое государство могло бы с этим справиться», — заявлял Михаил Мишустин.

РИА Новости

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Для поддержки россиян в условиях санкций руководство страны запустило программу ежемесячных пособий нуждающимся семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно. Помимо этого, власти собираются дополнительно проиндексировать пенсии, социальные выплаты, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.

В рамках антикризисных мер правительство также одобрило кредитные каникулы для малых предприятий, расширило программы льготных займов компаниям и ввело мораторий на проверки бизнеса. Кроме того, власти согласовали ряд налоговых послаблений и льгот гостиничному сектору и IT-отрасли.

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Для сдерживания потребительских цен кабмин решил запретить экспорт некоторых видов продовольствия, а также предоставить субсидии российским аграриям. Наряду с этим Михаил Мишустин подписал постановление о легализации так называемого параллельного импорта — речь идёт о ввозе в страну зарубежной продукции без согласия правообладателей.

Также власти сейчас обсуждают возможность ввода внешнего управления для уходящих из России зарубежных компаний. Как ожидается, назначение временной администрации на иностранных предприятиях позволит минимизировать ущерб для местных производителей и сохранить рабочие места.

«Россия по-прежнему открыта для конструктивного диалога (с иностранным бизнесом. — RT). Мы уважаем ваш труд, усилия, которые вы вложили в свои проекты на территории нашей страны. Мы ценим наше сотрудничество. Но если вы всё-таки будете вынуждены уйти, предприятие должно продолжить работу, ведь оно даёт рабочие места. Там трудятся наши граждане, и защита их интересов — наш приоритет», — отмечал Мишустин.

В новых условиях

Во многом глубина экономического спада в России будет зависеть от итоговых объёмов торговли в 2022 году. Таким мнением в беседе с RT поделился руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По мнению эксперта, для минимизации потерь стране сегодня необходимо в срочном порядке перестраивать торговые потоки.

«Чтобы снижение экономики России не оказалось столь сильным, уже сейчас правительство и бизнес прорабатывают вопросы переориентации экспортных поставок в другие страны. Кроме того, важным фактором будет развитие внутреннего рынка и потребления», — отметил аналитик.

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В целом на адаптацию к новым экономическим условиям стране потребуется около полугода, считает Михаил Мишустин. По его мнению, в сложившихся обстоятельствах необходимо отложить все политические разногласия и объединиться вокруг интересов людей и достижения целей.

«Ситуация сложная, но рабочая. Возникло, если хотите, уникальное в историческом масштабе пространство возможностей. И мы обязаны этим воспользоваться», — подчеркнул Мишустин.

В текущих условиях Россия должна сделать ещё больший акцент на импортозамещении и сосредоточиться на собственном производстве целого ряда товаров. Об этом RT рассказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. В то же время для поддержки бизнеса и россиян власти могут использовать опыт пандемии, считает специалист.

«Правительство будет прилагать усилия по смягчению экономического спада, как это было в 2020 году. Речь идёт о прямой помощи наименее защищённым категориям граждан — россиянам с низкими доходами и семьям с детьми. Плюс власти уже объявили о поддержке бизнеса, чтобы предприятия массово не закрывали производства и пытались максимально сохранить свой штат сотрудников», — пояснил Остапкович.

При этом у страны сегодня достаточно денег для выполнения всех своих обязательств, добавил специалист. По его оценке, с учётом незаблокированных резервов и доходов от продажи сырья государству должно хватить средств для поддержки населения и бизнеса на несколько лет вперёд.

«Однако важно потратить эти средства правильно и своевременно. Нужно выбирать наиболее пострадавшие отрасли экономики, а также в полной мере оказывать помощь гражданам и максимально сохранять занятость», — заключил специалист.