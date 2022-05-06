«Согласие правообладателя не нужно»: Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта в Россию

Минпромторг России одобрил перечень из 56 групп товаров для параллельного импорта в страну. Начиная с 7 мая, без разрешения правообладателей из-за рубежа можно будет поставлять парфюмерию, косметику, электронику, автомобили и ряд видов другой оригинальной продукции. Всего, по оценке властей, инициатива позволит вернуть в РФ около 200 ушедших брендов. В условиях западных санкций такое решение поможет обеспечить внутренний рынок необходимыми комплектующими и товарами, отмечают аналитики. Это, в свою очередь, даст возможность избежать дефицита и тем самым оказать давление на цены, уверены специалисты.

Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров, разрешённых для так называемого параллельного импорта в страну. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступит в силу 7 мая.

Одобренный список включает в себя 56 групп товаров. Речь идёт об оригинальной иностранной продукции, которую теперь можно будет ввозить в Россию без согласия правообладателей. В перечень, например, вошли косметика, парфюмерия, одежда, стройматериалы, электроника, оборудование, запчасти и автомобили.

Легализовать параллельный импорт ещё в конце марта решило правительство России. Как объясняли в кабмине, в условиях внешних ограничений такая мера поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них.

«Цель этого механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя… Подход позволит гарантировать поставки товаров в нашу страну, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков», — заявлял премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Европейский союз и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые санкции. Так Запад реагирует на проведение военной спецоперации на Украине. Всего в отношении Москвы введено уже больше 10,1 тыс. ограничительных мер — больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы вместе взятых. Об этом говорится в материалах глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Также была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Впрочем, за счёт параллельного импорта в Россию смогут вернуться около 200 ушедших брендов. Об ранее сообщал правительственный портал «Объясняем.рф».

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Как рассказал RT специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, наблюдаемая сегодня нехватка зарубежных товаров и комплектующих во многих отраслях экономики привела к спекулятивному росту цен. Так, уровень годовой инфляции в России уже превысил 17%, а по итогам 2022 года может составить 18—23%, о чём свидетельствуют данные Росстата и Центробанка. Вместе с тем легализация параллельного импорта позволит отчасти смягчить ситуацию с ценами, считает Вавилов.

«Сейчас в большом дефиците, к примеру, запчасти для иномарок. Эту проблему можно решить как раз с помощью параллельного импорта — запчасти просто ввозятся в Россию из другого государства через так называемую компанию-прослойку. Причём по новым нормативно-правовым актам согласие владельца бренда и правообладателя для такого импорта не нужно», — отметил эксперт.

Помимо насыщения внутреннего рынка нужными товарами, легализация параллельного импорта поможет увеличить конкуренцию среди продавцов. Это, в свою очередь, также должно позитивно отразиться на ценообразовании и оказать давление на инфляцию. Таким мнением в разговоре с RT поделилась старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

«Помимо официального дистрибьютора появятся альтернативные продавцы, а чем больше товар представлен на рынке, тем ниже его цена. Для правообладателей это, конечно, тупиковая ситуация. Чисто теоретически они могут подавать иски в суд, но на практике это ни к чему не приведёт. Рассматриваться эти иски должны в российском правовом поле, где разрешён параллельный импорт, соответственно права правообладателей никто не нарушает», — объяснила Гусятникова.

Более того, по её словам, те, кто будут продавать России товары небольшими партиями без разрешения правообладателя, также сумеют избежать проблем. Как пояснила эксперт, подобные поставки достаточно трудно отслеживать. Поэтому для того, чтобы предотвратить попадание товара на территорию России, правообладателю пришлось бы полностью остановить торговлю со всеми своими партнёрами.

«Стоит добавить, что в результате развития параллельного импорта на российском рынке могут появиться не только более дешёвые, но и более качественные товары. Давно известно, что некоторые производители для внутреннего рынка делают товар лучшего качества, чем тот, который предназначен для экспорта в Россию. Таким образом, появляется возможность привозить более качественную оригинальную продукцию», — заключила Гусятникова.