Валютная разница: с чем связано расхождение курса рубля на Московской бирже и на международном рынке

На торгах в четверг, 12 мая, курс доллара на Московской бирже снижался почти на 3% — до 65,36 рубля. При этом на международном рынке Forex значение опускалось до 63,5 рубля. Наблюдаемое в последние месяцы расхождение курсов эксперты во многом связывают с антироссийскими санкциями Запада и ответными мерами Центробанка. Как отмечают аналитики, рынок Forex традиционно является более спекулятивным и его участники могут ставить как на ослабление, так и на укрепление валюты. В то же время после ужесточения контроля за движением капитала в России Центробанком спекулянты покинули рынок страны, и теперь курс рубля на Мосбирже формируется только на основе спроса и предложения.

В четверг, 12 мая, российская валюта укрепляется на Московской бирже. В начале торгов курс доллара снижался на 2,7% — до 65,36 рубля, а курс евро — на 3,3%, до 68,2 рубля.

За последние два месяца нацвалюта подорожала по отношению к американской и европейской более чем на 45% и смогла полностью отыграть санкционные потери текущего года. Отметим, что рубль сумел заметно укрепиться на фоне мер поддержки со стороны Центробанка.

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые экономические ограничения. Так Запад реагирует на проведение военной спецоперации на Украине.

Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

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Изначально действия западных стран вызвали эмоциональную реакцию финансового рынка и привели к заметному ослаблению рубля. Для стабилизации обстановки правительство и Центробанк приняли комплекс мер. В частности, власти обязали экспортёров продавать 80% своей валютной выручки. Наряду с этим ЦБ временно повышал ставку до 20% годовых, ограничил вывод капитала за рубеж и ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране.

Хотя инициативы властей поддержали рубль, мировые инвесторы стали сомневаться в надёжности курса нацвалюты на Мосбирже. Так, например, Ассоциация трейдеров развивающихся рынков рекомендовала инвесторам с 6 июня использовать данные международных валютных торгов вместо российской площадки. Об этом пишет Bloomberg.

«Когда-то курс на международном рынке Forex был более тонким и ориентировался на множество торговых нюансов. Тогда он, кстати, не очень сильно отличался от курса на Мосбирже. Однако сейчас, после введения масштабных санкций, мы видим, что данные Forex иногда расходятся с Мосбиржей», — отметил в разговоре с RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Любопытно, что ещё в первой половине марта на фоне объявления санкций курс доллара на Мосбирже поднимался до 121,5 рубля. При этом на международном рынке Forex значение превышало отметку 154 рубля. Таким образом, в тот момент рубль на мировом рынке был ещё слабее, чем в России.

Впрочем, сейчас на торгах наблюдается обратная ситуация. Хотя на Московской бирже за доллар дают чуть больше 65 рублей, на рынке Forex соответствующий курс опускался до 63,5 рубля. Другими словами, на сегодняшний день российская валюта в мире торгуется дороже, чем внутри страны.

«Международный рынок является спекулятивным. На нём трейдеры ставят как на укрепление рубля, так и на ослабление. При этом раньше они работали сразу на двух рынках, зарабатывая на арбитраже. Однако после заморозки золотовалютных резервов России зарубежные спекулянты покинули российский рынок, так как введение Центробанком контроля за движением капитала лишило их заработка», — объяснил в разговоре с RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Как отметил Александр Разуваев, после ухода иностранных спекулянтов курс рубля на Мосбирже теперь формируется на основе баланса спроса и предложения. Таким образом, внутренний валютный рынок стал более ликвидным и отражает ключевые значения внешней торговли, считает эксперт.

«Курс на Мосбирже отражает объективную ситуацию на рынке. Мы видим реальную стоимость, за которую импортёры готовы покупать валюту, а экспортёры — продавать», — пояснил Разуваев.

Похожую точку зрения в беседе с RT выразил и директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко. По его словам, на международном рынке курс во многом определяется наличием предложения, геополитикой и премией за риск. В свою очередь, на Мосбирже он зависит от продажи валютной выручки экспортёрами и покупки валюты импортёрами.

«Конечно, в связи с действиями ЦБ биржевой курс рубля сейчас нельзя назвать свободно формирующимся на рынке. Однако подчеркну, что пойти на эти меры регулятор решил не из-за каких-либо внутренних проблем, а именно в связи с серьёзным санкционным давлением. Это давление тоже было вызвано политическими событиями, которые не связаны с экономической повесткой. Банк России вместе с Минфином принял ответные меры по стабилизации рубля, на которые имел полное право», — добавил Манаенко.

Впрочем, как полагают специалисты, ключевые торговые партнёры России всё равно продолжат ориентироваться именно на биржевой курс рубля. В первую очередь речь идёт о странах СНГ.

«Для них курс Мосбиржи очевидно будет более приоритетным. В то же время международный рынок Forex сейчас больше похож на какой-нибудь восточный базар, где цена товара формируется исходя из хитрости и наглости продавца», — заключил Александр Разуваев.