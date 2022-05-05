Впервые с марта 2020 года: курс доллара на Мосбирже опускался ниже 66 рублей

На торгах в четверг, 5 мая, курс доллара на Мосбирже опускался до 65,3 рубля, а курс евро — до 69,7 рубля. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать ещё в первой половине 2020 года. Главной причиной наблюдаемой динамики эксперты считают дисбаланс спроса и предложения иностранной валюты в России. Так, объём денежных поступлений от экспорта остаётся высоким, в то время как импорт зарубежных товаров сократился, а россияне не проявляют интереса к покупке долларов и евро. На этом фоне рубль уже перестал реагировать на санкционную риторику Запада, отмечают эксперты. Тем не менее слишком дорогая нацвалюта невыгодна для бюджета, поэтому в ближайшее время Центробанк может повлиять на курс, не исключают аналитики.

В четверг, 5 мая, российская валюта укрепляется на Московской бирже. В начале торгов курс доллара снижался почти на 1,5% и впервые с марта 2020 года достигал отметки 65,31 рубля. Курс евро при этом опускался на 1% — до 69,72 рубля. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в феврале 2020-го.

По сравнению с показателями начала весны российская валюта смогла подорожать почти в два раза относительно американской и европейской. Так, ещё в первой половине марта 2022 года на фоне санкций Запада в отношении Москвы курсы доллара и евро впервые поднимались выше 121 рубля и 132 рублей соответственно.

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Тогда для стабилизации обстановки на финансовом рынке правительство и Центральный банк приняли комплекс мер. В частности, власти обязали экспортёров продавать 80% своей валютной выручки. Наряду с этим ЦБ временно повышал ставку до 20% годовых, ограничил вывод капитала за рубеж и ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране.

«В результате принятых решений сейчас предложение валюты на Мосбирже заметно превышает спрос на неё. Этот фактор является главным драйвером укрепления рубля на протяжении последних двух месяцев», — отметил в разговоре с RT ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

По словам аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, приток иностранной валюты в Россию от экспорта по-прежнему сохраняется в связи с высокими ценами на сырьё. В то же время импорт весной сократился примерно в два раза, поскольку традиционные каналы поставок зарубежных товаров в страну оказались частично перекрыты. При этом спрос на валюту со стороны населения также остаётся низким.

«То есть валюты в стране пока много, но её покупателей мало. Да и тратить доллары и евро сейчас особо не на что. Именно поэтому курс рубля и укрепляется», — пояснил Потавин в беседе с RT.

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Любопытно, что накануне Европейский союз объявил о планах ввести шестой пакет санкций против России. Как заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, рестрикции подразумевают, в частности, отключение ещё нескольких российских банков от системы SWIFT и отказ стран ЕС от закупок нефти у Москвы. Как ожидается, ограничения могут вступить в силу уже в ближайшие дни. Впрочем, сообщения о новых санкциях не отразились на динамике рубля.

«Рубль фактически отвязался от геополитических новостей и даже не реагирует на возможное введение нефтяного эмбарго со стороны ЕС. Хотя ранее такая новость вызвала бы стрессовую ситуацию для нацвалюты. Поэтому в среднесрочной перспективе влияние на курс рубля во многом будут оказывать действия именно российских властей», — предположил в интервью RT инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

По мнению Александра Потавина, при сохранении текущих условий в течение месяца серьёзных колебаний на российском валютном рынке не должно произойти. Тем не менее Центробанк может ограничить дальнейшее укрепление нацвалюты, поскольку слишком сильный рубль невыгоден для бюджета страны, добавил эксперт.

«Российский бюджет на этот год свёрстан в расчёте на курс 72 рубля за доллар. При текущем курсе в 65—66 рублей за доллар денег в казне будет явно меньше, тем более что проведение военной спецоперации на Украине — это очень затратное мероприятие. По этой причине в мае стоит ожидать, что ЦБ продолжит постепенно снимать регуляторные ограничения и тем самым остановит дальнейшее укрепление национальной валюты», — объяснил Потавин.

Отметим, что ещё в апреле Банк России начал смягчать некоторые из введённых ранее мер. Так, например, регулятор снизил ключевую ставку до 14% годовых, отменил комиссию на покупку иностранной валюты на бирже через брокеров и вновь разрешил россиянам обменивать рубли на доллары и евро в кассах банков.

Помимо этого, сейчас ЦБ предлагает обнулить обязательную продажу валютной выручки для несырьевых неэнергетических экспортёров, а для сырьевых — снизить норматив с текущих 80% до 50%. Также в Центробанке считают важным отказаться от обязательной продажи валютной выручки, если она поступает в валютах дружественных стран. Об этом ранее заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По мнению Олега Сыроваткина, в ближайшее время курс доллара может стабилизироваться в диапазоне 65—70 рублей. Между тем уже во второй половине 2022 года показатель начнёт возвращаться в диапазон 85—90 рублей, не исключил эксперт.