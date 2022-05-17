«Себе во вред»: Путин назвал экономическим самоубийством возможный отказ ЕС от энергоресурсов из России

По мнению Владимира Путина, запрет на поставки российских энергоресурсов в Европу равносилен экономическому самоубийству для стран региона. Такой шаг может серьёзно подорвать конкурентоспособность промышленности ЕС, уверен президент. Хотя санкции Евросоюза в отношении Москвы уже сегодня бьют по многим отраслям и рядовым европейцам, власти объединения продолжают настаивать на необходимости отказа от импорта нефти из России. Как полагает Владимир Путин, своими действиями европейские государства себе во вред игнорируют базовые законы экономики. Тем временем выручка российского нефтегазового сектора увеличивается на фоне растущей стоимости энергоносителей.

В случае отказа от закупок углеводородов из России Европа рискует надолго стать регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию нефтяной отрасли.

По его словам, рост сырьевых котировок может привлечь в ЕС других поставщиков энергоносителей, но кардинально изменить ситуацию с ценами не удастся, а это может серьёзно подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности.

«Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдёт и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство — это, конечно же, внутреннее дело европейских стран. Мы же должны действовать прагматично, исходить прежде всего из собственных экономических интересов», — подчеркнул Путин.

Как отметил глава государства, сегодня европейцы прямо заявляют о своей неготовности полностью отказаться от российского энергосырья. Тем не менее власти западных стран по-прежнему ставят такую задачу и не обращают внимания на тот урон, который уже нанесён экономике ЕС.

«Складывается впечатление, что западные коллеги — политики и экономисты — просто забыли основы элементарных, базовых экономических законов или же во вред себе предпочитают их сознательно игнорировать», — добавил президент.

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Напомним, с конца февраля 2022 года Евросоюз вместе с США и рядом других государств продолжают вводить против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проведение военной спецоперации на Украине.

Всего в отношении Москвы введено уже почти 10,4 тыс. ограничений (7,6 тыс. из них — с 22 февраля), о чём свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие западные компании объявили об уходе из РФ.

С начала мая страны ЕС пытаются согласовать новый, уже шестой по счёту пакет антироссийских санкций. Ограничения подразумевают в том числе введение запрета на импорт российской нефти. Впрочем, обсуждение этого вопроса пока так и не увенчалось успехом.

16 мая главы МИД стран Евросоюза провели очередной раунд переговоров, по итогам которого вновь не сумели достичь соглашения. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель при этом заявил, что не знает, как долго ещё могут продлиться дискуссии.

«Послы продолжат обсуждать это. У нас остаются сложности по единству вокруг эмбарго на нефть… Я не могу сказать, займёт ли это ещё одну неделю или две», — приводит ТАСС слова Борреля.

Отметим, что Россия остаётся главным поставщиком нефти в Европу. По последним данным Евростата, в 2020 году Москва обеспечивала 37% потребностей ЕС в этом виде топлива. На тот момент активнее всего российскую нефть закупали Германия (34% поставок шли из РФ), Чехия (49%), Венгрия (61%), Польша (72%), Литва (73%), Финляндия (84%) и Словакия (100%).

«Европейцам не удаётся договориться по эмбарго, поскольку часть стран объективно не могут быстро отказаться от нашего сырья. Дело в том, что в мире энергетических ресурсов производится ровно столько, сколько потребляется. То есть каким-либо образом оперативно нарастить добычу в других странах и заменить российскую нефть на европейском рынке невозможно», — пояснил RT ситуацию директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Тем временем уже введённые против России санкции и разговоры о возможном эмбарго на импорт сырья подталкивают стоимость энергоресурсов к новым вершинам, отметил Владимир Путин. Так, с начала мая нефть эталонной марки Brent подорожала почти на 6% и сейчас находится вблизи $115 за баррель — максимального уровня за последние два месяца. В то же время цены на нефтепродукты в ЕС растут ещё более высокими темпами из-за дефицита горючего в регионе, подчеркнул российский лидер.

«На нас пытаются списать эту инфляцию энергетическую, нашими именами называют, всё на Россию списывают, пытаясь прикрыть, как я уже сказал, свои собственные системные ошибки по этому направлению — это уже сегодня прямо бьёт по транспорту, промышленности Европы, ложится на плечи потребителей — миллионов европейцев», — пояснил президент.

Согласно предварительным оценкам Евростата, в апреле годовая инфляция в еврозоне уже обновила исторический рекорд и достигла 7,5%. Отказ от российской нефти может только усугубить ситуацию, считают специалисты.

«Европа пострадает от введения полного или частичного эмбарго на российскую нефть в первую очередь финансово. Транспортировка нефти из других стран морем обойдётся значительно дороже российских трубопроводных поставок. Также стоит отметить, что Евросоюзу нужно будет построить дополнительные терминалы в крупных портах для хранения сырья», — рассказал RT аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Себе на пользу

Причём, по словам Владимира Путина, помимо ущерба для самой европейской экономики, «сумбурные действия» западных стран привели к фактическому увеличению выручки нефтегазового сектора России. Так, согласно оценке правительства, за счёт полученных в 2022 году доходов от продажи энергоносителей объём резервного фонда кабмина может увеличиться почти на 792 млрд рублей, которые будут направлены в том числе на обеспечение стабильности экономики.

«Такой фактор нам, конечно, нужно иметь в виду, мы это понимаем, видим, но это не должно расхолаживать наши компании… Понимая, какие шаги будут приниматься в ближайшее время на Западе, мы должны заранее сделать выводы и действовать на опережение, обращать непродуманные хаотичные шаги некоторых наших партнёров себе на пользу, на пользу нашей стране», — подчеркнул глава государства.

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Как полагает Сергей Пикин, российским нефтегазовым компаниям необходимо менять логистику и заключать сделки с альтернативными покупателями сырья. Процесс может занять определённое время и привести к издержкам, однако в конечном итоге бизнесу удастся перестроить торговые потоки, уверен специалист.

По мнению ведущего аналитика ИК «Фридом Финанс» Натальи Мильчаковой, новым приоритетным направлением для российской нефти станут восточные страны. В первую очередь речь идёт об Индии и Китае.

«По некоторым оценкам, уже к 2025 году не менее 25% глобального спроса на нефть будет приходиться на эти две страны. У Индии есть огромный потенциал, чтобы стать одним из крупнейших в мире импортёров российской нефти, но трудность пока заключается в недостатке инфраструктуры для транспортировки сырья. Если с востоком Европы Россию объединяет нефтепровод, то с Индией всё сложнее — инфраструктуру только предстоит создать», — объяснила Мильчакова.

Между тем перенаправить экспортные потоки в Китай будет несколько проще, уверена аналитик. Как пояснила специалист, для транспортировки сырья в КНР у Москвы уже есть инфраструктура в виде трубопроводной системы Восточная Сибирь — Тихий океан.

«Конечно, в торговле с Китаем и Индией на первый план выйдет ценовой вопрос. Обе эти страны готовы покупать российскую нефть с большой скидкой — примерно по $60—70 за баррель. Однако наш бюджет свёрстан исходя из средней стоимости нефти в $42,3 за баррель. Так что, как ранее заявляли в российском Минэнерго, ценовой коридор в $60—70 является наиболее комфортным для производителей и потребителей», — заключила Мильчакова.