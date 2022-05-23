Сроком на 90 суток: зачем на Украине продлевают военное положение и мобилизацию

Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине будут в очередной раз продлены. Такое решение вынесла Верховная рада, проголосовав за соответствующий законопроект, предложенный ранее президентом Владимиром Зеленским. Как пояснил представитель президента в Конституционном суде Фёдор Вениславский, продление положения и мобилизации обусловлено якобы тем, что для подготовки контрнаступления требуется больше времени, чем для обороны. Однако не все граждане Украины поддерживают военные планы Киева — на сайте официального представительства президента была размещена петиция о снятии запрета на выезд военнообязанных с Украины, которая набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. По мнению экспертов, затягивая военные действия, украинские власти не руководствуются интересами собственной страны, а выполняют заказ Запада.

Верховная рада проголосовала 22 мая за продление на Украине военного положения и всеобщей мобилизации.

«Срок действия военного положения на Украине продлевается с 05:30 25 мая 2022 года сроком на 90 суток», — говорится в заявлении на сайте парламента.

Решение было принято большинством голосов — 320 депутатов из 424 высказались за. Однако в этот раз срок продления военного положения был увеличен в три раза. Ранее оно продлевалось дважды, но каждый раз на 30 дней: в первый раз — 20 марта, так как изначально его действие должно было прекратиться 26 марта, а во второй — 21 апреля. На 90 дней был продлён и срок мобилизации.

Как пояснил представитель президента в Конституционном суде Фёдор Вениславский во время телемарафона 22 мая, нынешняя пролонгация якобы обусловлена планами властей страны перейти в контрнаступление.

«Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на временно контролируемых территориях. Переход в контрнаступление — это более сложные задачи, чем оборона. Поэтому должны осознавать, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем», — приводит агентство УНИАН слова Вениславского.

В период действия военного положения власти Украины имеют право устанавливать комендантский час, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспорта, устанавливать особый режим въезда и выезда, запрещать деятельность определённых политических партий, принудительно отчуждать имущество, находящееся в частной или коммунальной собственности, запрещать проведение мирных собраний, митингов и демонстраций.

Верховная рада

РИА Новости

Зреющее недовольство

Однако не всё население Украины поддерживает военные планы Киева. На официальном сайте президента страны активно набирает голоса петиция против запрета на выезд за рубеж военнообязанных мужчин. Зеленского также просят пересмотреть порядок призыва во время мобилизации, установив приоритет для добровольцев. Помимо этого, подписанты требуют ужесточить ответственность сотрудников военкоматов и пограничных пропускных пунктов за коррупцию.

Коллективный запрос, который был размещён на сайте 18 мая, за три дня набрал необходимые для рассмотрения петиции 25 тыс. голосов.

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Однако в Киеве обращение со стороны граждан пытаются игнорировать. Владимир Зеленский был вынужден прокомментировать петицию только потому, что этот вопрос ему задали на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции 22 мая. Но даже тогда украинский лидер пытался уйти от ответа, переводя его в иную плоскость.

«Знаете, я… Я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция — ко мне эта петиция? Или, может, эта петиция должна быть… адресована родителям тех воинов, которые потеряли этих людей, потому что они защитили ценой своей жизни Украину — ту или иную область, тот или иной регион, тот или иной город. И вы знаете, что в большинстве своём не свой город, где они, эти воины, родились. Не свой город. Когда сегодня от 50 до 100 человек могут погибать у нас на наисложнейшем направлении, на направлении востока нашего государства… Они защищают наше государство и нашу независимость, про которую так всего говорят», — заявил Зеленский.

Остановить мужчин, желающих покинуть Украину, киевские власти также пытаются угрозами уголовного преследования. 17 марта депутаты Рады внесли на рассмотрение законопроект о тюремном сроке для военнообязанных, резервистов и лиц, подлежащих мобилизации, за незаконный выезд из страны во время военного положения. Нарушителей предлагается лишать свободы на срок от пяти до десяти лет с возможной конфискацией имущества. Кроме того, от семи до 12 лет тюрьмы грозит военнослужащим и пограничникам, способствующим незаконному выезду из страны.

Украинские беженцы на польской границе

AP

© Emilio Morenatti

Несвоевременный диалог

Между тем западные партнёры Киева продолжают прилагать усилия для продления военных действий на территории Украины, поставляя киевскому режиму различные виды вооружения и выделяя крупные суммы на его приобретение.

Так, 21 мая президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение Киеву $40,1 млрд в виде дополнительных ассигнований.

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Из этой суммы больше половины пойдёт на оборону и безопасность Украины и её европейских соседей, уточнила в Facebook* украинский посол в США Оксана Маркарова.

Ранее, 16 мая после заседания Совета Евросоюза глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел ЕС согласовали выделение ещё €500 млн из Европейского фонда мира на военную помощь Украине. Таким образом, общая сумма предоставленных Брюсселем средств на военные нужды Киева достигла €2 млрд.

При этом Запад не предпринимает никаких усилий, чтобы Киев наладил диалог с Россией. В настоящий момент переговоры между странами приостановлены, так как зашли в тупик. По словам главы российской делегации по переговорам между Россией и Украиной Владимира Мединского, их «замораживание — полностью инициатива Украины».

Отсутствие субъектности

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что нынешнее продление военного положения и мобилизации на Украине, да ещё на такой длительный срок, в очередной раз подтверждает несамостоятельность киевских властей и их приверженность интересам западных партнёров.

«Этот шаг свидетельствует о том, что решения за Украину принимают США, поэтому борьба с РФ будет продолжена. При этом миф о непобедимости украинских военных потихоньку развенчивается событиями типа сдачи «защитников» «Азовстали», — сказал в беседе с RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«К значительной части населения приходит осознание, что это не их война, что их втравили в чудовищную авантюру, что их жизни в данном случае принесены на алтарь не для защиты своей родины, а ради интересов США, Великобритании и других западных стран», — считает эксперт.

Однако нынешние киевские власти находятся в слишком большой зависимости от западных кураторов, чтобы не следовать их курсу, добавил Шаповалов.

«Ведь для них ситуация с Украиной хороша со всех сторон. Это возможность и нанести ущерб России чужими руками, и простимулировать свой военно-промышленный комплекс. К примеру, если рассматривать пресловутые $40 млрд, которые Вашингтон пообещал Киеву, то ведь львиная доля из них останется в США и пойдёт на развитие американского ВПК», — пояснил эксперт.

Из этих же соображений западные страны не спешат давать Киеву добро на проведение переговоров с Россией о мире, считает доктор политических наук Андрей Манойло.

«Кураторы, видимо, считают, что им рано разговаривать с Москвой посредством Киева о будущем. Они ждут, когда этот конфликт нас измотает, используя людской ресурс, который поставляет Украина, попавшая под прямое управление Запада. И этот ресурс будет использоваться до предела. И только когда он окончательно истощится, можно будет ожидать, что обескровленной Украине дадут шанс на настоящие переговоры», — сказал аналитик в комментарии RT.

Диалог между российской и украинской делегациями не даром застопорился после того, как у переговорщиков начали вырисовываться общие точки для договорённостей, считает Владимир Шаповалов.

«В Стамбуле Украина впервые обозначила было перспективную позицию по возможным договорённостям, допустив отказ от вступления в НАТО. Однако, вероятно, в США сочли это преждевременным. Поэтому когда возникло ощущение того, что могут быть какие-то серьёзные подвижки со стороны Украины в сторону российской позиции, американцы быстро вмешались и дёрнули стоп-кран, переключив всеобщее внимание на провокацию в Буче. США не заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации на Украине, так как не уверены, что итог будет в их пользу», — резюмировал эксперт.

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