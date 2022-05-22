Мединский заявил, что замораживание переговоров является инициативой Украины

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что инициатива заморозить российско-украинские переговоры исходит от Киева.

«Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы», — заявил он в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Мединский добавил, что в ситуации с переговорами «мяч находится на украинской стороне».

«Замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины», — подчеркнул он.

Ранее Мединский в ходе просветительского марафона «Новые горизонты» заявил, что нынешние киевские власти имеют ограниченный суверенитет.