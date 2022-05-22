Мединский заявил, что замораживание переговоров является инициативой Украины
- РИА Новости
«Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы», — заявил он в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
Мединский добавил, что в ситуации с переговорами «мяч находится на украинской стороне».
«Замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины», — подчеркнул он.
Ранее Мединский в ходе просветительского марафона «Новые горизонты» заявил, что нынешние киевские власти имеют ограниченный суверенитет.