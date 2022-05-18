Мединский заявил об ограниченном суверенитете нынешних киевских властей

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Помощник президента России Владимир Мединский в ходе просветительского марафона «Новые горизонты» заявил, что нынешние киевские власти имеют ограниченный суверенитет. 
Мединский заявил об ограниченном суверенитете нынешних киевских властей
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости

«Нынешняя киевская власть, я дипломатично скажу, имеет ограниченный суверенитет. Они и сами это сознают», — сказал Мединский.

Также помощник президента добавил, что представители Киева говорят, что у них «несколько центров принятия решений».

Мединский рассказал, что в Москве понимают, что одним из центров принятия решений Киева являются «их западные друзья».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия сегодня противостоит не Украине, а НАТО.

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