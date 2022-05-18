Мединский заявил об ограниченном суверенитете нынешних киевских властей
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
«Нынешняя киевская власть, я дипломатично скажу, имеет ограниченный суверенитет. Они и сами это сознают», — сказал Мединский.
Также помощник президента добавил, что представители Киева говорят, что у них «несколько центров принятия решений».
Мединский рассказал, что в Москве понимают, что одним из центров принятия решений Киева являются «их западные друзья».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия сегодня противостоит не Украине, а НАТО.