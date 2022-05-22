«Начинает вызревать понимание»: почему в США заявили о риске международного военного конфликта

Мир сегодня становится всё более нестабильным, и перед ним маячит угроза потенциального военного конфликта между крупнейшими державами, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. По его словам, провоцирующим элементом в этой ситуации якобы выступают Россия и Китай, располагающие «значительным военным потенциалом» и имеющие, по его мнению, планы по изменению нынешнего миропорядка, «основанного на правилах». Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчёркивал, что «правила», которые западные страны навязывают другим государствам, никто не видел, не обсуждал и не одобрял. Эксперты считают, что речь Милли демонстрирует настроенность США на конфронтацию не только с Россией, но и всеми, кто хоть в малейшей степени ставит под сомнение их превосходство.

Миру сегодня грозит потенциальный конфликт между ведущими державами, заявил председатель комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт.

«Мир становится всё более нестабильным. Мир, к которому нас подталкивают, потенциально грозит серьёзным международным конфликтом с участием великих держав. И такая вероятность растёт, а не снижается», — сказал он.

Причиной тому, по его мнению, являются амбиции России и Китая — мировых держав, «каждая из которых располагает внушительным военным потенциалом и всецело намеревается изменить текущий (мировой. — RT) порядок, основанный на правилах».

При этом, по словам Милли, они представляют собой ещё и вызовы непосредственно самим Соединённым Штатам, которые с момента падения Берлинской стены якобы были «бесспорным мировым военным, политическим и экономическим лидером». Такими вызовами Милли назвал действия РФ на Украине и стремительный экономический взлёт Китая — государства с якобы «ревизионистской внешней политикой, подкрепляемой эффективными и разрастающимися вооружёнными силами».

«То, что некогда было исключительно вотчиной Вооружённых сил США, теперь доступно большинству стран, располагающих средствами, чтобы обзавестись данными технологиями и соответствующим желанием», — посетовал генерал.

Степень военного превосходства, которым США обладали последние 70 лет, стремительно снижается, и позиции страны уже оспариваются в космосе, киберпространстве, воздухе, на море и на суше, отметил Милли.

В связи с этим он заявил о необходимости нынешнему поколению американских офицеров менять способ мышления и ведения боевых действий в будущих войнах.

Председатель комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли

© U.S. Department of Defense (DoD)

«Никто не видел и не одобрял»

В России слова представителей западных стран о мире, построенном «на правилах», называют странными. Такую мысль, в частности, высказал президент страны Владимир Путин на встрече с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем 26 апреля.

«Для нас несколько странно звучат сентенции некоторых наших коллег, когда они говорят о мире, основанном на правилах. Мы считаем, что основным правилом является Устав Организации Объединённых Наций и другие документы, принимаемые этой организацией, а не какие-то бумаги, кем-то написанные под себя или для обеспечения своих интересов», — сказал Путин.

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Мнение российского лидера позднее поддержал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Выступая 14 мая на XXX Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), он подчеркнул, что «концепция порядка, основанного на правилах», внедряется в оборот уже не один год.

«Эти «правила» никто не видел, не обсуждал, не одобрял, но их навязывают мировому сообществу… Несогласных будут наказывать. Понятно, что не только Россию. Тем более что мы дадим сдачи. Под ударом — все, кто способен проводить самостоятельную политику», — заявил глава российского МИД.

При этом Лавров обратил внимание на то, что подобный миропорядок не предусматривает ни демократии, ни плюрализма даже внутри коллективного Запада.

«Речь идёт о возрождении жёсткой блоковой дисциплины, безоговорочного подчинения «союзников» диктату Вашингтона», — подчеркнул министр.

Лавров также отметил, что западными игроками внедряется мысль, что НАТО якобы является авангардом сообщества демократий и поэтому должно заменить ООН в вопросах мировой политики или хотя бы подчинить эту политику себе.

Legion-Media

© Panama Pictures

«Взаимный интерес»

Между тем эксперты отмечают, что США не могут полностью игнорировать ту же Россию в качестве мирового игрока, с чьим мнением нужно считаться, особенно в областях, представляющих для неё стратегический интерес. С этой позиции аналитики оценили недавние контакты, инициированные Пентагоном.

Напомним, по информации Минобороны РФ, 13 мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между главой американского военного ведомства Ллойдом Остином и главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу, во время которого стороны обсудили «актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине». Как отметили в Пентагоне, это был первый за три месяца разговор министров.

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Позднее, 19 мая, состоялись аналогичные переговоры между главой Генштаба Вооружённых сил РФ Валерием Герасимовым и Марком Милли. Как уточнил после беседы официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер, стороны обсудили ряд вопросов в сфере безопасности и договорились поддерживать открытыми каналы связи.

Однако, как отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, несмотря на весь позитивный посыл состоявшихся контактов, России всё же стоит к ним относится крайне осторожно.

«США уже давно хотели возобновить такие диалоги по линии обороны, однако РФ надо быть очень внимательной к той информации, которой Вашингтон вдруг будет с ней делиться. Потому что она по большей части призвана скрыть реальные действия и намерения США. Россия должна продолжать следовать своему курсу, не делая поправки на информацию, которая приходит из Соединённых Штатов», — считает аналитик.

Примечательно, что если военные ведомства двух стран предпринимают попытки наладить контакты, то на дипломатическом треке Вашингтон не стремится к диалогу. В частности, эту позицию на брифинге 20 мая озвучил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«На наш взгляд, сейчас не время для беседы на высшем уровне с участием госсекретаря (Энтони. — RT) Блинкена или других высокопоставленных представителей Госдепартамента», — заявил он.

При этом ответственность за отсутствие перспектив для диалога он возложил на Россию, которая якобы не относится серьёзно к таким переговорам.

Между тем Сергей Лавров на Ассамблее СВОП 14 мая подчеркнул, что РФ всегда была открыта для равноправного диалога, однако таковой не задался «из-за неприемлемого, самонадеянного поведения… западных соседей».

Американская логика

Заявления американских высших чинов о перспективе мирового конфликта имеют все основания, считают опрошенные RT эксперты. Как отметил в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, военные США зачастую проявляют большее здравомыслие, чем американские политики.

«Американские военные хотя бы осознают риски крупного вооружённого конфликта между их страной и другими государствами, тогда как политическая элита современных США даже близко это себе не представляет», — считает аналитик.

По словам Евстафьева, причины озабоченности мировыми перспективами, обозначенной Марком Милли, понятны: «Все, кто выступают против архитектуры, которую создают США, — плохие».

«Но тут вопрос в другом. В США и на политическом, и на военном уровнях начинает вызревать понимание, что в чистом виде американоцентричную систему сформировать не удастся. Поэтому там хотят сохранить имеющийся мир, в котором правила игры пока определяют США», — отметил эксперт.

В Вашингтоне убеждены, что любая самостоятельность других мировых игроков угрожает им потерей контролируемого пространства и подрывом авторитета как абсолютно доминирующий силы, уточнил аналитик.

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С этой позицией согласен и Владимир Брутер. По его словам, однополярность для США — это источник выгоды, Вашингтон вместе со своими ближайшими союзниками смог сосредоточить в своих руках большую часть мировых финансов.

«Поэтому против многополярного мира они будут возражать, как против чумы. Многополярный мир для них — это проигрыш, поэтому что они не хотят выпускать из рук контроль на мировой арене и позволять источникам их дохода становиться самостоятельными», — сказал эксперт.

В свою очередь, Дмитрий Евстафьев назвал примечательным посыл, который был заложен в выступлении Марка Милли о характере потенциальных конфликтов и о том, какое место в них придётся занять нынешнему поколению американцев.

«Он закладывает в голову молодым офицерам, что им придётся в своей профессиональной жизни не только убивать, но и умирать, тогда как американская военная элита традиционно воспитана на понимании, что американские военные — это те, кто побеждают, а не гибнут. И причиной тому станет неготовность США с кем-либо договариваться и идти на компромисс. У них есть только «негативная» программа, то есть то, чего они не хотят допустить, а вот «позитивной» нет. И это большая-большая проблема», — резюмировал Евстафьев.