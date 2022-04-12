«Серьёзный разворот в политике»: почему в Евросоюзе заявили о необходимости военной победы над Россией

Призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля разрешить кризис на Украине военным путём — из ряда вон выходящий, он существенно «меняет правила игры». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее Боррель в ходе визита в Киев пожелал, чтобы конфликт на Украине был разрешён силой. Это заявление прозвучало на фоне призывов западных политиков нарастить поставки вооружений Киеву. По мнению аналитиков, подобная риторика и действия Брюсселя могут склонить Киев к сознательному затягиванию переговоров с РФ.

Слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о безальтернативности военного решения кризиса на Украине — из ряда вон выходящие, они существенно меняют правила игры. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«То, что даже на этом беспрецедентном, агрессивном фоне сказал Жозеп Боррель — это существенно меняет правила игры. ЕС никогда до сих пор не выступал как военная организация», — подчеркнул Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам министра, это «серьёзный разворот в той политике, которую ЕС и в целом Запад под руководством США» стали проводить после начала специальной военной операции на Украине.

Сергей Лавров

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Лавров отметил, что подобные заявления для дипломатии являются чем-то «из ряда вон выходящим».

«Когда глава дипломатии страны или какой-то организации, как в данном случае Жозеп Боррель, представляющий дипломатию ЕС, говорит о том, что конкретный конфликт может быть решён исключительно военным путём, значит, либо у него что-то личное накопилось, либо он оговорился, либо ляпнул, что никто ему не поручал. Это из ряда вон выходящее заявление. Будем официально подробно об этом ещё говорить в наших документах. Надеюсь, что в ближайший день-два мы это всё проанализируем», — сказал глава МИД РФ.

Напомним, 9 апреля в ходе визита в Киев Боррель пожелал, чтобы конфликт на Украине был разрешён военным путём.

«Эта война будет выиграна на поле боя. Европейский фонд мира выделил дополнительные €500 млн. Поставки вооружений будут осуществляться с учётом потребностей Украины», — сказал глава европейской дипломатии.

11 апреля Боррель вновь подтвердил свою позицию о необходимости силового решения кризиса на Украине. По его словам, Европа будет обсуждать расширение военной помощи Украине.

«Эти заявления действительно беспрецедентные, потому что впервые лицо, отвечающее за общую политику ЕС, выступает не за политико-дипломатическое урегулирование конфликта, а за военную победу Украины над Россией. ЕС тем самым позиционирует себя в качестве военного игрока. Одно дело, когда НАТО обсуждает поставки вооружений Украине и меры военного характера, а другое — когда это начинает делать ЕС. Это меняет правила игры в отношении этой организации, и, соответственно, это меняет отношение России к вступлению тех или иных стран в ЕС», — заявил в комментарии RT замдиректора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

В свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман отметил, что своими словами Боррель фактически признал, что ЕС является стороной конфликта на Украине.

«На протяжении последнего месяца страны ЕС активно поставляли Украине вооружение, де-факто признавая тем самым, что они сражаются на её стороне. Сейчас Боррель констатировал эту ситуацию. Это можно назвать саморазоблачением», — сказал аналитик в беседе с RT.

Запад вооружает Украину

Стоит отметить, что слова Борреля о необходимости решить конфликт на Украине силовым путём прозвучали на фоне постоянных призывов на Западе расширить военную помощь Украине.

Так, глава МИД ФРГ Анналена Бербок 11 апреля заявила, что Киеву необходимы тяжёлые вооружения и что сейчас не время для отговорок в данном вопросе.

«Эти ужасные кадры, которые мы ежедневно видим, показывают, что Украина нуждается в дальнейшей военной поддержке, чтобы быть в состоянии защищаться. Что ясно, так это то, что Украина нуждается в военных средствах, прежде всего в тяжёлых вооружениях, — приводит слова Бербок ТАСС. — И сейчас не время для отговорок, но время для креативности и прагматизма».

Анналена Бербок

AP

© Olivier Matthys

В тот же день, по данным источника агентства Bloomberg, Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза в срочном порядке предоставить Украине оружие. Глава евродипломатии заявил высокопоставленным европейским чиновникам, что решение должно быть принято в течение нескольких дней, а не недель и что блок должен сделать всё необходимое, чтобы помочь Украине.

Как отмечает источник издания, правительства стран ЕС обязались изучить украинские запросы на оружие, которые включают в себя танки и реактивные системы залпового огня, но пока не определились со сроками и номенклатурой поставок.

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Между тем Запад начал вооружать Украину ещё задолго до российской спецоперации, однако после 24 февраля эти поставки интенсифицировались.

Так, как сообщило агентство Reuters, Чехия уже отправила Украине танки, боевые машины пехоты, гаубицы и ракетные системы залпового огня. Общее количество переданной техники не сообщается, но уточняется, что речь идёт о поставках на сотни миллионов долларов.

В свою очередь, Словакия в апреле поставила Украине зенитный ракетный комплекс С-300. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

Стоит отметить, что 11 апреля Минобороны России сообщило об «уничтожении укрытой в ангаре техники зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран». Название страны, передавшей Украине технику, при этом не уточнялось.

Российская сторона неоднократно отмечала, что подобные поставки лишь усугубляют кризис на Украине. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжающееся насыщение Украины оружием со стороны Запада «не способствует успеху на российско-украинских переговорах» и «будет иметь негативный эффект».

«Максимальное затягивание боевых действий»

По мнению аналитиков, слова Борреля о необходимости военной победы на Украине и поставки Киеву оружия могут склонить украинские власти к сознательному затягиванию переговорного процесса с РФ, который стартовал вскоре после начала специальной военной операции на Украине.

«Затягивание переговорного процесса — это как раз та перспектива, которую мы уже имеем в результате политики ЕС», — заявил Дмитрий Суслов.

Поставки западных вооружений Украине

Legion-Media

© Volodymyr Tarasov

По словам эксперта, подобная тактика Евросоюза и Запада в конечном итоге направлена на то, чтобы боевые действия на Украине длились как можно дольше.

«Безусловно, ЕС и США проводят курс на максимальное затягивание боевых действий на Украине, срыв переговоров или их осложнение для того, чтобы нанести России максимальный ущерб. Война ведётся против России, и никто этого уже не скрывает», — сказал аналитик.

При этом Суслов добавил, что от подобного курса Евросоюза страдает прежде всего сама Украина.

«В первую очередь от этого страдает Украина, которая становится расходным материалом в войне против России. На Западе не пекутся об Украине, она была, есть и будет лишь инструментом геополитики. Запад решает геостратегические задачи по реставрации своей гегемонии в международных отношениях. Для этого ЕС и США необходимо максимально ослабить Россию, и Украина выступает в роли пушечного мяса для этой задачи», — говорит аналитик.

Данную точку зрения разделяет и чрезвычайный посол, сенатор Константин Долгов.

«Позиция Запада нацелена на максимальное разжигание вооружённого конфликта, чтобы продлить конфронтацию с Россией и таким образом ослабить нашу страну. Это антироссийская линия Запада, Украина тут лишь инструмент, плацдарм. Так к ней и относятся в Европе и США», — сказал сенатор в беседе с RT.

Эксперты констатируют, что слова Борреля изменят восприятие в мире европейской дипломатии, однако на российско-европейские отношения они вряд ли повлияют.

«Подобные заявления уже не изменят отношения между Россией и ЕС, так как они и так находятся в состоянии тотального догорания. Нет никаких возможностей вернуться к тому взаимодействую, которое было до операции. Сейчас разрушается полностью всё — и наследие последних 30 лет, и даже 70 лет. То есть мы движемся к полному отсутствию каких-либо отношений с ЕС», — утверждает Суслов.

В свою очередь, Павел Фельдман полагает, что разрыв с ЕС не станет для РФ катастрофой.

«Отношения России и ЕС и так давно деградировали. Трудно сделать что-то, чтобы им навредить, потому что эти отношения почти полностью разорваны. Но России удаётся устанавливать прямые дипломатические связи с ведущими странами Евросоюза. Так что даже если отношения с ЕС полностью разорвутся, жалеть будет особо не о чем. Те же самые члены ЕС будут общаться с Россией в обход Брюсселя», — заключил аналитик.