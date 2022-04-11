Глава МИД ФРГ Бербок: нет времени на отговорки, Украине нужно тяжёлое вооружение

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Украине нужно тяжёлое вооружение, и времени на отговорки у партнёров нет, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в Люксембурге. Она предложила европейским странам проявить креативность для решения этого вопроса.
Глава МИД ФРГ Бербок: нет времени на отговорки, Украине нужно тяжёлое вооружение
  • AP

«Более чем очевидно, что… Украина нуждается в дальнейшей военной поддержке, чтобы быть в состоянии обороняться. Мы делаем это совместно с нашими международными партнёрами, вместе с европейскими партнёрами мы предоставляем дальнейшие миллионы… Но ясно, что Украине нужны дальнейшие военные материалы, прежде всего тяжёлое вооружение, и сейчас нет времени на отговорки, сейчас настало время для креативности и прагматизма», — приводит слова немецкого министра иностранных дел РИА Новости.

Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил стремление Евросоюза добиваться разрешения украинского кризиса «на поле боя».

Вместе с тем министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Вооружённые силы Германии вряд ли смогут отправить Украине дополнительное оружие.

По её словам, ВС ФРГ «достигли предела в плане поставок из запасов бундесвера».

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