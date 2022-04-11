Боррель подтвердил стремление ЕС к решению украинского кризиса «на поле боя»

Короткая ссылка
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил стремление Евросоюза добиваться урегулирования конфликта на Украине силовым путём.
Боррель подтвердил стремление ЕС к решению украинского кризиса «на поле боя»
  • AP

«Да, войны выигрывают или проигрывают на поле боя», — приводит ТАСС ответ Борреля на вопрос, готов ли он подтвердить своё сделанное в Киеве заявление о том, что война на Украине «должна быть выиграна на поле боя».

Он отметил, что в ЕС будут обсуждать расширение помощи Украине.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Боррель должен быть отправлен в отставку немедленно после его заявления о том, что украинский кризис будет разрешён «победой на поле боя».

До этого Боррель по итогам визита на Украину выступил за разрешение украинского кризиса «победой на поле боя».

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в экономическом характере Евросоюза.

По её мнению, это «уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить