Боррель подтвердил стремление ЕС к решению украинского кризиса «на поле боя»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил стремление Евросоюза добиваться урегулирования конфликта на Украине силовым путём.

«Да, войны выигрывают или проигрывают на поле боя», — приводит ТАСС ответ Борреля на вопрос, готов ли он подтвердить своё сделанное в Киеве заявление о том, что война на Украине «должна быть выиграна на поле боя».

Он отметил, что в ЕС будут обсуждать расширение помощи Украине.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Боррель должен быть отправлен в отставку немедленно после его заявления о том, что украинский кризис будет разрешён «победой на поле боя».

До этого Боррель по итогам визита на Украину выступил за разрешение украинского кризиса «победой на поле боя».

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в экономическом характере Евросоюза.

По её мнению, это «уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО».