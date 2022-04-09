Спикер Госдумы Володин: Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку
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По его словам, таким выступлением Боррель публично пожелал продолжения военных действий.
«Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку странами Евросоюза. Его долг — искать решение проблемы дипломатическим путём. Хотя всем изначально было понятно, какую роль отводят Вашингтон и Брюссель Украине», — сказал спикер Госдумы.
Жозеп Боррель по итогам визита на Украину выступил за разрешение украинского кризиса «победой на поле боя».
После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в экономическом характере Евросоюза.
По её мнению, «уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО».