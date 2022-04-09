Спикер Госдумы Володин: Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен быть отправлен в отставку немедленно после его заявления о том, что украинский кризис будет разрешён «победой на поле боя». Об этом написал в своём Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы Володин: Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку
  • © duma.gov.ru

По его словам, таким выступлением Боррель публично пожелал продолжения военных действий.

«Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку странами Евросоюза. Его долг — искать решение проблемы дипломатическим путём. Хотя всем изначально было понятно, какую роль отводят Вашингтон и Брюссель Украине», — сказал спикер Госдумы.

Жозеп Боррель по итогам визита на Украину выступил за разрешение украинского кризиса «победой на поле боя».

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в экономическом характере Евросоюза.

По её мнению, «уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО».

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