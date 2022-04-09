В Минобороны ФРГ заявили о достижении лимита поставок оружия Киеву из запасов бундесвера

Вооружённые силы Германии вряд ли смогут отправить Украине дополнительное оружие, заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

«Нужно честно сказать, что мы достигли предела в плане поставок из запасов бундесвера», — цитирует Ламбрехт газета Augsburger Allgemeine.

Она отметила, что армия Германии сама должна быть в состоянии обеспечить свою безопасность.

Ранее Ламбрехт в эфире телеканала ZDF заявила, что Берлин не намерен впредь сообщать о поставках вооружения на Украину.

В марте на Украину из Германии прибыли 1,5 тыс. ПЗРК «Стрела», 100 пулемётов MG3 и 8 млн пистолетных патронов.