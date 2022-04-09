В Минобороны ФРГ заявили о достижении лимита поставок оружия Киеву из запасов бундесвера

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Вооружённые силы Германии вряд ли смогут отправить Украине дополнительное оружие, заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.
В Минобороны ФРГ заявили о достижении лимита поставок оружия Киеву из запасов бундесвера
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Нужно честно сказать, что мы достигли предела в плане поставок из запасов бундесвера», — цитирует Ламбрехт газета Augsburger Allgemeine. 

Она отметила, что армия Германии сама должна быть в состоянии обеспечить свою безопасность.

Ранее Ламбрехт в эфире телеканала ZDF заявила, что  Берлин не намерен впредь сообщать о поставках вооружения на Украину.

В марте на Украину из Германии прибыли 1,5 тыс. ПЗРК «Стрела», 100 пулемётов MG3 и 8 млн пистолетных патронов.

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