Минобороны ФРГ: Берлин не намерен сообщать о новых поставках оружия на Украину
«Мы не можем рисковать тем, что эти поставки станут целью», — цитирует Ламбрехт ТАСС.
По её словам, Россия якобы отслеживает поставки оружия на Украину.
«Мы оказываем поддержку самым различным образом, мы постоянно проверяем, какие возможности у нас есть — не только касательно запасов Бундесвера, но и посредством покупки (оружия украинской стороной. — RT)», — пояснила Ламбрехт.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что министры иностранных дел ЕС намерены принять политическое решение о выделении дополнительного €1 млрд Украине для закупок оружия.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки США оружия на Украину подливают бензин в конфликт в стране.