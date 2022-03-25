Минобороны ФРГ: Берлин не намерен сообщать о новых поставках оружия на Украину

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт в эфире телеканала ZDF заявила, что Берлин не намерен впредь сообщать о поставках вооружения на Украину.

«Мы не можем рисковать тем, что эти поставки станут целью», — цитирует Ламбрехт ТАСС.

По её словам, Россия якобы отслеживает поставки оружия на Украину.

«Мы оказываем поддержку самым различным образом, мы постоянно проверяем, какие возможности у нас есть — не только касательно запасов Бундесвера, но и посредством покупки (оружия украинской стороной. — RT)», — пояснила Ламбрехт.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что министры иностранных дел ЕС намерены принять политическое решение о выделении дополнительного €1 млрд Украине для закупок оружия.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки США оружия на Украину подливают бензин в конфликт в стране.