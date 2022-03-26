ФРГ поставила на Украину 1,5 тысячи ПЗРК «Стрела» и 100 пулемётов MG3

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На Украину из Германии прибыли 1,5 тыс. ПЗРК «Стрела», 100 пулемётов MG3 и 8 млн пистолетных патронов, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в украинском правительстве.

По данным РИА Новости, в зону боевых действий также доставили 50 медицинских транспортных средств и 350 тыс. продуктовых наборов.

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт ранее в эфире телеканала ZDF заявила, что Берлин не намерен впредь сообщать о поставках вооружения на Украину.

По её словам, Россия якобы отслеживает поставки оружия на Украину.

При этом главы государств и правительств Евросоюза договорились создать целевой фонд для финансирования восстановления Украины после завершения спецоперации России.

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