Власти ЕС договорились создать фонд для финансирования восстановления Украины

Главы государств и правительств Евросоюза договорились создать целевой фонд для финансирования восстановления Украины после завершения спецоперации России. Об этом говорится в заявлении Европейского совета.

«Евросоюз привержен оказанию поддержки украинскому правительству в удовлетворении его насущных потребностей и, как только российское наступление прекратится, в восстановлении демократической Украины. С этой целью Евросовет соглашается создать целевой фонд солидарности с Украиной и приглашает своих международных партнёров принять участие, а также призывает начать подготовку без промедления», — говорится в документе.

Евросоюз также заявил о намерении продолжать оказывать Украине политическую, финансовую и гуманитарную поддержку.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что министры иностранных дел ЕС намерены принять политическое решение о выделении дополнительного €1 млрд Украине для закупок оружия.