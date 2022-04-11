Bloomberg: Боррель попросил страны ЕС срочно предоставить Украине запрошенное оружие

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель попросил представителей стран — членов ЕС поскорее передать Украине запрошенные ей вооружения для противостояния операции России по защите Донбасса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: Боррель попросил страны ЕС срочно предоставить Украине запрошенное оружие
  • Gettyimages.ru

Как пишет агентство, Боррель заявил высокопоставленным дипломатам ЕС, что решение нужно принять «в течение нескольких дней, а не недель».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украине нужно тяжёлое вооружение и времени на отговорки у партнёров нет.

9 апреля Жозеп Боррель выступил за военное разрешение украинского кризиса. 11 апреля он подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».

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