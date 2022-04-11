Bloomberg: Боррель попросил страны ЕС срочно предоставить Украине запрошенное оружие

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель попросил представителей стран — членов ЕС поскорее передать Украине запрошенные ей вооружения для противостояния операции России по защите Донбасса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, Боррель заявил высокопоставленным дипломатам ЕС, что решение нужно принять «в течение нескольких дней, а не недель».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украине нужно тяжёлое вооружение и времени на отговорки у партнёров нет.

9 апреля Жозеп Боррель выступил за военное разрешение украинского кризиса. 11 апреля он подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».