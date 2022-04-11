Bloomberg: Боррель попросил страны ЕС срочно предоставить Украине запрошенное оружие
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Как пишет агентство, Боррель заявил высокопоставленным дипломатам ЕС, что решение нужно принять «в течение нескольких дней, а не недель».
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украине нужно тяжёлое вооружение и времени на отговорки у партнёров нет.
9 апреля Жозеп Боррель выступил за военное разрешение украинского кризиса. 11 апреля он подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».