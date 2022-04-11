Сергей Лавров: слова Борреля о военном решении украинского кризиса «меняют правила игры»

Заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о стремлении к военному решению ситуации вокруг Украины являются из ряда вон выходящими, они существенно меняют правила игры, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

«Когда глава дипломатии страны ли, организации ли какой-то, как в данном случае Жозеп Боррель представляет дипломатию Евросоюза, произносит (слова) о том, что конкретный конфликт может быть решён исключительно военным путём, значит, либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул чего-то, что ему никто не поручал. Но это из ряда вон выходящее, конечно, заявление», — сказал министр.

То, что на этом беспрецедентном, агрессивном фоне сказал Боррель, — это «меняет существенно правила игры», потому что никогда Евросоюз до сих пор не выступал как военная организация, подчеркнул Лавров, слова которого приводит ТАСС.

9 апреля Жозеп Боррель выступил за военное разрешение украинского кризиса.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в экономическом характере Евросоюза. По её мнению, это «уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Боррель должен быть отправлен в отставку немедленно после его заявления.

11 апреля глава дипломатии ЕС подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».