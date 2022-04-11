«Цели уничтожаются гарантированно»: в чём уникальность российского ракетного комплекса «Искандер»

В ходе спецоперации ВС РФ на Украине продолжается боевая работа расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Об этом сообщили в Минобороны России. По информации военного ведомства, с помощью этого оружия уничтожаются особо важные объекты инфраструктуры ВСУ: командные пункты, узлы связи, средства ПВО, склады с вооружением, боеприпасами и ГСМ. По мнению экспертов, эффективность применения «Искандеров» обеспечивается прежде всего их высокими техническими и эксплуатационными возможностями. В частности, ОТРК могут запускать баллистические и крылатые ракеты с разными боевыми частями, которые практически невозможно перехватить средствами ПВО.

Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Об этом сообщает пресс-службы Минобороны РФ.

«Вооружённые силы Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции продолжают наносить высокоточным ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ. Для решения поставленных задач привлекаются в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер», — говорится на сайте военного ведомства.

Как уточнили в Минобороны РФ, на ракетные части российской армии возложены задачи по уничтожению особо важных объектов военной инфраструктуры противника. В частности, расчёты «Искандер» наносят удары по командным пунктам, узлам связи, средствам ПВО, складам с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ).

«Боевые расчёты действуют чётко и слаженно. Пусковые установки на максимальной скорости покидают укрытия, занимают пусковые позиции, отрабатывают пуски по целям и сразу осуществляют смену позиции. Только так работа расчётов остаётся эффективной и предотвращает ответный огонь противника. В точности своих комплексов расчёты не сомневаются. Все поставленные цели уничтожаются гарантированно, а разведка докладывает исключительную ювелирную точность работы ракетчиков», — подчёркивают в Минобороны РФ.

Пресс-служба военного ведомства неоднократно сообщала о боевом применении комплексов «Искандер» в ходе спецоперации на Украине. Из опубликованной информации следует, что профессиональная работа ракетчиков позволила уничтожить штаб националистов в Харькове, два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения, базу подготовки иностранных наёмников, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук», ударные комплексы «Точка-У».

До спецоперации «Искандер» был задействован на учениях сил стратегического сдерживания, состоявшихся 19 февраля под руководством верховного главнокомандующего Владимира Путина. ОТРК произвёл пуск крылатой ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

«Совершенно новое оружие»

Комплекс «Искандер» входит в арсенал ракетных частей Сухопутных войск РФ. Перевооружение российской армии на ОТРК было завершено в конце 2019 года. Поставки этого оружия позволили заменить разработанный в СССР тактический ракетный комплекс «Точка-У».

ОТРК выпускается в трёх модификациях: «Искандер-М», «Искандер-Э» и «Искандер-К». Первый вариант предназначен исключительно для обеспечения российской армии, второй — для поставок партнёрам Москвы по линии военно-технического сотрудничества, а третий тип комплекса характеризуется оснащённостью крылатыми ракетами.

Пуск ракеты из комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр

© Министерство обороны РФ

Производство семейства «Искандер» развёрнуто на расположенном в Коломне Конструкторском бюро машиностроения (КБМ). Данное предприятие входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

ОТРК состоит из самоходной пусковой установки, транспортно-заряжающей и командно-штабной машин, подвижного пункта подготовки информации, мобильных агрегатов технического и бытового обеспечения, а также комплектов арсенального и учебно-тренировочного оборудования.

Как заявили опрошенные RT эксперты, больше всего в российской армии распространён «Искандер-М». Его история началась в конце 1980-х годов благодаря упорству и таланту знаменитого создателя российского ракетного вооружения Сергея Непобедимого. Он убедил руководство СССР поддержать разработку нового ОТРК, не подпадающего под условия ДРСМД, то есть имеющего максимальную дальность в пределах 500 км.

«Искандер-М» создавался с использованием наработок, полученных в ходе работы над оперативно-тактическим комплексом 9К714 «Ока». По формальным критериям этот ОТРК не попадал в список утилизированного вооружения в рамках ДРСМД, но СССР включил туда комплекс в качестве жеста доброй воли.

«Искандер-М» был принят на вооружение в 2006 году. Как заявил в 2020 году в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев, первоначально ОТРК был передан армии с одним типом ракет, но впоследствии номенклатура боеприпасов значительно расширилась.

Помимо этого, по информации руководства «Ростеха» и КБМ, в «Искандер-М» были существенно улучшены эксплуатационные качества, точность поражения целей и электронная начинка. Как сообщал представитель компании, в настоящее время проводится модернизация ОТРК, которая позволит боевым машинам прослужить ещё не менее 25—30 лет.

В беседе с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин назвал важным достоинством «Искандер-М» возможность применения баллистических и крылатых ракет с разными боевыми частями, в том числе специальными (ядерными). Выбор типа ракеты и боевой части военнослужащие осуществляют в зависимости от степени защищённости и удалённости цели, пояснил эксперт.

Ракета ОТРК «Искандер»

© Министерство обороны РФ

«По боевым и эксплуатационным возможностям «Искандер» значительно превосходит стоявшую у нас на вооружении «Точку-У», ракеты которой летают только на 120 км. Россия получила совершенно новое оружие, способное уничтожать хорошо укреплённые цели, включая находящиеся под землёй объекты», — сказал эксперт.

Как говорится в материалах «Красной звезды», «Искандер-М» предназначен для нанесения ударов по малоразмерным и точечным целям. На театре военных действий комплекс может взаимодействовать со средствами космической разведки и БПЛА. На пусковой установке могут размещаться две ракеты, каждая из которых способна нести боевую часть массой порядка 480 кг.

Отмечается, что интегрированная в ОТРК система наведения и управления позволяет поражать цели с «исключительной точностью». Во время полёта ракета может маневрировать с помощью аэродинамических и газодинамических рулей.

Интервал стрельбы «Искандер-М» составляет около одной минуты, наименьшая дистанция до цели — 50 км.

«Ракета «Искандер» летит по параболе, но её траектория может изменяться. После пуска ракета быстро набирает высоту, а на конечном отрезке она совершает резкое вертикальное пикирование на цель, что делает практически невозможным её поражение. Кроме того, ракета «Искандер» оснащена средствами преодоления противоракетной обороны. В целом её обнаружение и перехват — очень сложная задача для любых радиолокационных станций и огневых средств ПВО-ПРО», — подчеркнул Литовкин.

По словам собеседника RT, всё семейство «Искандер» отличает способность оперативно развёртываться на различных типах местности, практически молниеносно наносить удар и менять после пуска место нахождения, что позволяет избежать ответного огня противника.

Неприемлемый ущерб

В «Ростехе» называют «Искандер-М» самым эффективным оружием в мире в своём классе. По словам Бекхана Оздоева, «по точности поражения целей и вероятности преодоления противоракетной обороны противника ему (ОТРК. — RT) нет равных».

Ранее в интервью журналу «Военно-промышленный курьер» генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин сообщил, что появление «Искандер-М» в арсенале ВС РФ вызвало истерику в Польше и других странах НАТО.

«Оно мобильное, может быстро реагировать на угрозу. Разведка передала координаты — ракетный комплекс уничтожил цель. Глубина поражения — до 500 км. Это зона фронтовой полосы и прилегающего к ней тыла», — отметил Кашин.

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Согласно доктрине Североатлантического альянса, «Искандер» является средством создания так называемой зоны A2/AD (anti-access / area denial) — «зоны запрета доступа». Эта концепция предполагает, что силы НАТО не могут находиться или передвигаться в радиусе действия ОТРК без риска получения неприемлемого ущерба.

В комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что уникальные боевые характеристики фактически сделали «Искандер-М» оружием сдерживания Североатлантического альянса.

«На Западе прекрасно осведомлены о возможностях нашего комплекса. Натовские командиры осознают, насколько мобильным и точным является «Искандер-М». И применение ОТРК в ходе спецоперации лишний раз доказало, что это действительно мощное высокоточное оружие, способное эффективно бить по складам, командным пунктам и другим объектам противника, в том числе прикрытым средствами ПВО», — говорит Кнутов.

Ещё одним достоинством комплекса эксперт назвал высокий уровень автоматизации управления. По словам Кнутова, электроника ОТРК способна просчитывать наиболее оптимальные варианты поражения цели. Расчёту лишь необходимо дать разрешение на ракетный пуск.

«Искандер» позволяет нашим войскам без потерь продолжать выводить из строя объекты инфраструктуры ВСУ. На сегодняшний день это самое мощное оружие, которое применяет наша армия», — подчеркнул Кнутов.

Эксперт предполагает, что по итогам боевого применения в спецоперации российская промышленность продолжит модернизацию семейства «Искандер».

«Россия не связана условиями ДРСМД и вполне может увеличить дальность «Искандеров». Вполне вероятно, что в перспективе «Искандер» получит более габаритные ракеты, вмещающие больший объём топлива, и, соответственно, новые пусковые установки. В любом случае, на сегодняшний день у России есть самый передовой в мире ОТРК», — резюмировал Кнутов.