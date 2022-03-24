«Серьёзные боевые возможности»: какие технологические новации воплощены в российском самолёте Checkmate
- Полноразмерный макет лёгкого тактического самолёта Checkmate (Су-75)
- РИА Новости
- © Александр Мельников
Модель российского однодвигательного лёгкого тактического самолёта (ЛТС) Checkmate (Су-75) прошла успешные аэродинамические испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства материалы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).
«Приведённая компоновка лёгкого тактического самолёта (Checkmate. — RT) за счёт заявленной конструкции обеспечивает максимальную управляемость летательным аппаратом в любых режимах полёта и при этом не увеличивает радиолокационную заметность летательного аппарата», — цитирует агентство документ с результатами испытаний ЛТС в аэродинамических трубах.
Отмечается, что компоновка Checkmate обеспечивает углы атаки и аэродинамические качества, которые позволяют существенно улучшить крейсерские, манёвренные и взлётно-посадочные характеристики истребителя по сравнению с аналогами в однодвигательном сегменте.
В комментарии RT заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов пояснил, что существенной особенностью внешнего облика Checkmate является «ярко выраженный» фюзеляж.
«Это связано с силовой установкой и формой сопла, характерной для так называемых самолётов-невидимок. Нестандартно выглядит и воздухозаборник Су-75, осуществляющий подачу воздуха в двигатель. В целом компоновка этого самолёта позволяет делать его менее заметным в радиолокационном и инфракрасном диапазонах», — пояснил Попов.
С ориентацией на экспорт
Checkmate — второй отечественный истребитель пятого поколения (первой такой машиной стал двухдвигательный Су-57). Перспективный самолёт был впервые представлен широкой публике в июле на Международном авиационно-космическом салоне — 2021 в Жуковском, а зарубежный дебют состоялся в ноябре на выставке Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.
ЛТС удалось создать в рекордно короткие сроки благодаря применению суперкомпьютерного моделирования и цифровых технологий. Первый полёт истребителя запланирован на 2023 год. После завершения всего цикла испытаний Checkmate планируется выпускать в традиционной и беспилотной модификациях.
Проект Checkmate главным образом ориентирован на экспорт партнёрам Москвы по линии военно-технического сотрудничества (ВТС). Необходимость создания нового истребителя в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») объясняют отсутствием на мировом рынке однодвигательных самолётов пятого поколения по экономически обоснованной цене.
Checkmate представляет собой многофункциональную платформу с так называемой открытой архитектурой. Такая схема позволяет под выполнение конкретных задач устанавливать на истребитель модули электронного оборудования, в том числе иностранного производства.
Впрочем, заказчик может получить всю номенклатуру авионики и от российской промышленности. Отечественная аппаратура удобна в эксплуатации и способна «подсказывать» лётчику наиболее эффективные решения.
«Современное информационно-управляющее поле кабины пятого поколения — отдельная гордость разработчиков. Она оборудована широкоформатным сенсорным экраном, который транслирует состояние всех систем, а также предоставляет информацию о маршруте, целях и угрозах. Можно сказать, что «вторым пилотом» Checkmate стал искусственный интеллект», — говорится на сайте «Ростеха».
Позаботились в госкорпорации и о вооружении ЛТС. Согласно открытым данным, в арсенал самолёта входят ракеты класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность», неуправляемые ракеты, корректируемые бомбы, пушечные контейнеры и беспилотники. Максимальная масса боевой нагрузки Checkmate составляет 7400 кг.
- Эскизное изображение Checkmate в беспилотном исполнении
- © Ростех
Ожидается, что серьёзные боевые преимущества истребителю предоставит радар с активной фазированной антенной решёткой. Согласно презентационным материалам, представленным на МАКС-2021, данное изделие позволяет одновременно атаковать до шести объектов, в том числе малозаметные самолёты пятого поколения. Охота за противником может осуществляться даже в условиях сильных электронных помех.
«В малозаметной конфигурации истребитель способен нести до пяти ракет класса «воздух — воздух», эффективно бороться с численно превосходящим противником, обнаруживать и уничтожать самолёты пятого поколения в дальнем и ближнем бою. Во внутренних отсеках авиакомплекса могут быть размещены пушечные контейнеры для уничтожения наземных целей», — говорится на сайте «Ростеха».
В корпорации уверены, что в своём классе Checkmate имеет лучшие транспортные возможности и обладает наибольшей длительностью барражирования. ЛТС способен преодолевать более 2800 км, разгоняясь при этом до 1,8 Маха.
Как считают эксперты, в значительной мере возможности нового истребителя будут обеспечены за счёт силовой установки, которая будет представлять собой доработанный двигатель АЛ-41Ф1 («Изделие 117»). На этом агрегате сейчас летают Су-35С и Су-57.
АЛ-41Ф1 отличается сверхманёвренностью, тяговооружённостью и малой радиолокационной заметностью. Ещё одним преимуществом мотора является плазменная бескислородная система розжига основной и форсажной камер сгорания. Данный агрегат обеспечивает запуск двигателя во время полёта без кислородной подпитки.
В материалах Роспатента говорится, что силовая установка Checkmate получит всеракурсное поворотное реактивное сопло, которое значительно повысит манёвренность машины.
«Поворотное реактивное сопло двигателя самолёта располагается по оси симметрии фюзеляжа и используется для управления и балансировки в полёте, может быть выполненным как отклоняемым только вверх-вниз в вертикальной плоскости, так и всеракурсным», — цитирует ТАСС документ Роспатента.
В беседе с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин пояснил, что поворотное сопло позволяет направлять реактивную струю в разные стороны, «благодаря чему пилот может выполнять манёвры, недоступные самолётам с обычным соплом».
- ЛТС Checkmate (Су-75)
- © Ростех
В то же время эксперт обратил внимание на тот факт, что внедрение столь сложного элемента приведёт к удорожанию конструкции двигателя. В связи с этим, как предполагает Литовкин, заказчику Checkmate будут предлагаться модификации машин, оснащённых двигателями со стандартными соплами.
«Однодвигательные самолёты не слишком традиционны для российской авиации. Несмотря на это, я не вижу особых сложностей в изготовлении силовых установок к ним. Тем более базой для разработки станет надёжный силовой агрегат, на котором летают наши боевые истребители», — подчеркнул Литовкин.
«Большой потенциал»
Аналитики обращают внимание, что потенциальные заказчики Checkmate в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии не объявляли о намерении скорректировать военно-техническое сотрудничество с РФ в сторону сокращения.
«Должностные лица РФ, которые принимали решение о разработке Checkmate, наверняка просчитали экспортные ниши. По крайней мере очевидно, что машина разрабатывается под конкретные рынки», — рассуждает Литовкин.Также на russian.rt.com Щит Заполярья: чем уникальна арктическая модификация комплекса ПВО «Тор-М2ДТ»
По мнению эксперта, вне зависимости от ситуации на внешних рынках в ближайшей перспективе России необходимо освоить производство Checkmate.
В свою очередь, Владимир Попов уверен, что российская промышленность сможет в короткие сроки освоить серийный выпуск ЛТС. По мнению эксперта, негативная внешнеполитическая конъюнктура не способна оказать серьёзное влияние на реализацию проекта российского истребителя.
«Россия — одна из немногих стран мира, которая имеет возможность без кооперации с зарубежными государствами производить буквально все необходимые элементы для сборки боевых воздушных комплексов: от конструкций до электронного оборудования. Не думаю, что западные санкции могут навредить проекту», — подчеркнул Попов.
Также, как полагает эксперт, несмотря на давление США, Checkmate в силу практически идеального сочетания цены и качества найдёт своих зарубежных заказчиков.
«Конечно, сегодня рано делать далекоидущие выводы, но в Checkmate заложен очень большой потенциал, и то обстоятельство, что была выбрана однодвигательная компоновка, — это задел для развёртывания менее затратного и более быстрого производства. ЛТС будет значительно дешевле и нашего Су-57, и других современных зарубежных машин, обладая при этом серьёзными боевыми возможностями», — заключил Попов.
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