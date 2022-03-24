Щит Заполярья: чем уникальна арктическая модификация комплекса ПВО «Тор-М2ДТ»

Зенитчики Восточного военного округа начали осваивать арктический вариант ЗРК малой дальности «Тор-М2ДТ». Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ. Полученные навыки они отработают в ходе стрельб на специализированном полигоне ПВО. «Тор-М2ДТ» унаследовал серьёзные боевые возможности базовой версии и отличается наличием модернизированного всепроходимого шасси семейства ДТ-30 «Витязь». Комплекс может сбивать авиабомбы, различные типы ракет и авиатехники противника. По мнению экспертов, в Заполярье и на Дальнем Востоке «Тор-М2ДТ» способен обеспечить надёжное прикрытие других систем ПВО и войсковых группировок.

Военнослужащие подразделений ПВО, дислоцированные на Сахалине, приступили к переобучению на новейший арктический вариант зенитного ракетного комплекса (ЗРК) малой дальности «Тор-М2ДТ». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«В ходе переобучения расчёты ЗРК «Тор-М2ДТ» изучат устройство и тактико-технические характеристики новой техники, освоят заряжание пусковых установок, поиск, обнаружение и поражение воздушных целей», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Переобучение будет осуществляться в учебном центре войск ПВО в Краснодарском крае.

«Курс переобучения завершится практическими стрельбами по воздушным целям на специализированном полигоне ПВО. После этого военнослужащие подразделений противовоздушной обороны армейского корпуса ВВО отправятся в пункт постоянной дислокации», — сообщают в Минобороны РФ.

«Надёжность и всепроходимость»

«Тор-М2ДТ» — модификация, специально адаптированная для эксплуатации в экстремальных природно-климатических условиях. По системам и агрегатам (за исключением шасси) комплекс унифицирован с базовой версией ЗРК («Тор-М2») и унаследовал от неё серьёзные боевые возможности.

Данный класс ЗРК способен сбивать летательные аппараты при любой погоде, днём и ночью, в условиях интенсивного огневого и радио-оптико-электронного противодействия. В этих средствах ПВО не применяется классическая тактика стрельбы двумя ракетами по одной цели — поражение цели практически гарантированно осуществляется одним снарядом.

Базовая версия ЗРК «Тор-М2»

© НПП «Старт»

Дальность поражения «Тор-М2ДТ» составляет 16 км, высота — от 10 м до 12 км, дальность обнаружения целей — 32 км, количество одновременно обнаруживаемых воздушных объектов — 48.

Комплекс способен перехватывать крылатые и противорадиолокационные ракеты, управляемые бомбы, самолёты тактической авиации, вертолёты и БПЛА. Также он может бороться с малоразмерными и малозаметными средствами воздушного нападения, летящими со скоростью свыше 700 м/с. В задачи ЗРК входит прикрытие войск и взаимодействие с системами ПВО С-400 «Триумф» и «Бук-М3».

Головным разработчиком и производителем семейства «Тор-М2», в том числе арктической версии, является АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» (ИЭМЗ «Купол», входит в концерн «Алмаз-Антей»). В войска комплекс поставляется в стандартной тёмно-зелёной окраске и пятнистом арктическом камуфляже.

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Для эффективного применения в высоких широтах для ЗРК в качестве несущей базы были выбраны усовершенствованные модели двухзвенного вездехода ДТ-30 «Витязь», которые изготавливает АО «Машиностроительная компания «Витязь» (входит в состав АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»). На них размещены пусковая установка, модуль жизнеобеспечения и мастерская технического обслуживания.

«Боевые машины ЗРК обладают уникальной проходимостью, могут преодолевать рвы, плавать, не терять свою работоспособность при температуре ниже -50 °C», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Двухзвенный «Витязь» способен круглогодично передвигаться по труднодоступной местности в условиях бездорожья, болот, снежной целины и распутицы. Машины могут преодолеть вплавь водные преграды, препятствия высотой до 1,5 м и рвы шириной до 4 м. При этом они имеют низкое давление на грунт (до 0,3 кг/см²), что позволяет не повреждать хрупкий растительный покров Заполярья.

«Оба звена машины соединены специальным поворотно-сцепным устройством с гидроцилиндрами, благодаря чему возможен поворот и складывание звеньев в вертикальной плоскости. «Витязь» оснащён широкими резино-металлическими гусеницами, которые позволяют технике быть устойчивой на мягком грунте. На болоте или воде они выполняют функцию гребного винта», — сообщается в материалах «Ростеха».

Вездеходы семейства «Витязь»

© Минобороны РФ

Масса модификаций ДТ-30, выпускаемых для нужд Минобороны РФ, в снаряжённом состоянии составляет 28,2 т, грузоподъёмность — 30 т, количество мест в кабине — пять, максимальная скорость движения по суше — 44 км/ч, запас хода — 700 км, мощность двигателя — 710 л. с.

Как следует из данных Минобороны, в Арктике шасси ДТ-30 используется не только как несущая база для «Тор-М2ДТ». На эти платформы устанавливаются арктические версии зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СА», монтируются полевые кухни КА-250/30ПМ, хлебопекарни ХПА-500/30ПМ, водяные цистерны ЦВА-10/30ПМ и хозяйственно–складские модули ХСМА-12/30ПМ.

Как отметил в беседе с RT директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов, тягачи семейства ДТ-30 на практике доказали способность выдерживать самые суровые испытания.

«Витязь» — уникальный по своим характеристикам гусеничный тягач. В силу надёжности и всепроходимости он во многом незаменим в условиях Арктики и вечной мерзлоты. В шасси учтены и экологические стандарты, позволяющие сохранять флору и фауну», — сказал Кнутов.

Высокие оценки семейству ДТ-30 дал и военный эксперт Юрий Лямин. По его мнению, без установки «Тор-М2ДТ» на «Витязь» ЗРК было бы тяжело эксплуатировать в высоких широтах и регионах Дальнего Востока.

«Тор-М2ДТ» можно назвать одним из лучших ЗРК малой дальности в мире. В немалой степени реализацию его высоких боевых возможностей обеспечивает именно специальное шасси. Ижевский комплекс способен следовать за наземными войсками, чтобы прикрывать их на марше и когда они развёртываются на боевых позициях. ДТ-30 уверенно чувствует себя на бездорожье и в болотистой местности», — подчеркнул Лямин.

«Новая ракета стала более стройной»

Как отметили опрошенные RT эксперты, в «Тор-М2ДТ» интегрированы все технические достоинства базовой модификации. Боекомплект ЗРК насчитывает 16 зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М338, которые могут стартовать через 5—10 секунд после обнаружения цели средствами радиолокации. Интервал пуска — 2,5 секунды.

9М338 — это новая ракета, разработанная ГосМКБ «Вымпел» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). Особенность снаряда заключается в меньших габаритах и отсутствии головки самонаведения (ГСН).

Чтобы ЗУР точно поражала летательный аппарат противника, российские специалисты серьёзно модернизировали систему наведения (СН), комплекс обнаружения целей, антенно-пусковую установку, увеличили производительность бортовых компьютеров и усовершенствовали алгоритмы их работы.

ЗРК «Тор-М2ДТ»

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Пуск 9М338 осуществляется из вертикального положения. Такая особенность обеспечивает ЗУР более скоростной набор высоты и хорошую манёвренность на стартовом отрезке. Кроме того, новацией в семействе «Тор-М2» стал отказ от катапультного старта, что позволило высвободить внутреннее пространство ЗРК.

«В «Тор-М2» ракета выводится из пусковой установки с помощью облегчённых газогенераторов, небольших по времени работы. Они же выполняют задачу склонения ракеты... Новая ракета стала более стройной, изящной, манёвренной, а её боекомплект увеличился вдвое (до 16 ракет. — RT)», — рассказал ранее в интервью газете «Известия» главный конструктор ГосМКБ «Вымпел» Виктор Елецкий.

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Дальность полёта 9М338 позволяет комплексу прикрывать войска по фронту 20 км. По словам Елецкого, «в этом секторе мы сбиваем всё, что шевелится». К важному достоинству ЗУР конструктор отнёс облегчённый вес — у снаряда нет больших несущих плоскостей. Несмотря на это, как отметил Елецкий, ракета хорошо маневрирует и может выходить на «большие, чем на предыдущих версиях» углы атаки.

Большой объём работы инженеры «Вымпела» проделали с целью повышения эффективности поражения авиабомб, имеющих очень прочный корпус, который не всегда удаётся пробить, даже если выпустить две ракеты.

«В такой ситуации надо работать по аппаратурной части. Есть система данных, которая позволяет ювелирно попадать в аппаратурный блок и либо уничтожить его, либо сделать невозможным выполнение поставленной задачи. В бомбу попали — она становится «контуженной»: закрутилась, завертелась — и упала где-то далеко от цели», — пояснил Елецкий.

Как полагает Кнутов, поставки «Тор-М2ДТ» в войска позволят создать надёжный противовоздушный заслон в Заполярье и на Дальнем Востоке. Эксперт напомнил, что с каждым годом эти регионы испытывают всё большее военное давление со стороны США и их союзников.

«Арктика — это ракетоопасное для России направление. К тому же Россия должна прикрывать Северный морской путь, контролировать который стремятся страны НАТО. Мы наблюдаем и большое количество крупных учений, угрожающих безопасности РФ. Поставки «Тор-М2ДТ» необходимы, чтобы существенно усиливать противовоздушный потенциал России», — сказал Кнутов.

Аналогичной точки зрения придерживается и Юрий Лямин. Эксперт отметил, что «Тор-М2ДТ» играют важную роль в защите группировок Сухопутных войск РФ и систем С-400.

«В условиях обострения военно-политических отношений с НАТО и США эти комплексы осуществляют необходимое прикрытие нашим войскам, которые могут быть переброшены в различные районы. Благодаря «Тор-М2ДТ» обеспечивается высокая подвижность наших сил», — резюмировал Лямин.