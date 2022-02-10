Расчёты С-400 заступили на боевое дежурство в Белоруссии

Короткая ссылка
Российские расчёты ЗРК С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство на полигоне в Брестской области в составе Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Боевые расчёты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, военнослужащие «приступили к выполнению задач по контролю воздушного пространства в установленной зоне ответственности».

Ранее сообщалось, что российскую систему противовоздушной обороны дальнего действия С-400 «Триумф» развернули на полигоне в Брестской области в рамках учений Союзного государства.

3 февраля дивизионы зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», участвующих в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыли в Белоруссию

Россия в рамках проверки сил реагирования Союзного государства также перебросила в Белоруссию зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить