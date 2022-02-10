Расчёты С-400 заступили на боевое дежурство в Белоруссии
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Боевые расчёты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, военнослужащие «приступили к выполнению задач по контролю воздушного пространства в установленной зоне ответственности».
Ранее сообщалось, что российскую систему противовоздушной обороны дальнего действия С-400 «Триумф» развернули на полигоне в Брестской области в рамках учений Союзного государства.
3 февраля дивизионы зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», участвующих в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыли в Белоруссию.
Россия в рамках проверки сил реагирования Союзного государства также перебросила в Белоруссию зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».