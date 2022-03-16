«Воздушный корабль»: чем уникален российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ

В Центральном военном округе проходит учение с участием истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ. В рамках тренировки экипажи самолётов должны отработать такой сложный элемент, как дозаправка в воздухе на высотах от 5 тыс. до 7 тыс. м. Как отмечают в оборонном ведомстве, МиГ-31БМ — по-прежнему единственный в истории отечественных ВВС истребитель, способный выполнять функции воздушного командного пункта, то есть координировать действия других самолётов. Кроме того, машина отличается выдающимися скоростными качествами. Поставки МиГ-31БМ в ВКС России продолжаются. Как полагают эксперты, увеличение количества этих истребителей повышает потенциал российской системы противовоздушной и противоракетной обороны.

В Красноярском крае проходит лётно-тактическое учение с участием двухместных сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«В лётно-тактическом учении задействовано пять истребителей МиГ-31БМ, топливозаправщик Ил-78, около 20 единиц наземной техники, а также более 100 военнослужащих из числа лётного и инженерно-технического состава авиационного полка ЦВО», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе учения МиГ-31БМ должны отработать воздушную дозаправку. Самолёты должны сблизиться с Ил-78 на высотах от 5 до 7 тыс. м до минимальной дистанции — около 15 м. Заправка производится на скорости до 600 км/ч одиночно и попарно.

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«Дозаправка в воздухе является одним из самых сложных видов лётной подготовки и увеличивает дистанцию беспосадочного полёта воздушного судна в полтора раза, что позволяет экипажам оперативно-тактической авиации успешно выполнять задачи по обеспечению безопасности воздушного пространства», — уточняют в военном ведомстве.

В комментарии RT заслуженный военный лётчик РФ, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов напомнил, что в настоящее время Воздушно-космические силы России оснащаются современными воздушными танкерами Ил-78М-90А. Один такой самолёт способен одновременно заправлять две машины в воздухе.

Как пояснил эксперт, отработка дозаправки в воздухе — очень важный элемент совершенствования мастерства лётного состава. На практике она позволяет существенно продлить время нахождения истребителя на боевом дежурстве и расширить радиус его применения.

«Воздушную дозаправку обязательно нужно отрабатывать. Это очень трудный элемент, особенно, если выполняется в тёмное время суток. Он требует от лётчиков большой аккуратности и навыка поддержания строго определённой скорости. Воздушная дозаправка необходима, так как даёт возможность самолётам совершать глубокие рейды, выносить вперёд рубежи перехвата, как мы, лётчики, говорим», — отметил Попов.

Ночной взлёт истребителя МиГ-31БМ

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© Минобороны России

По словам эксперта, современные бортовые автоматизированные комплексы облегчают воздушную дозаправку. Вместе с тем основная ответственность за качество её выполнения всё равно лежит на плечах лётчиков. Как считает Попов, на сегодняшний день ни одна система не способна заменить глазомер пилотов и их умение держать воздушный строй.

Аналогичную точку зрения в беседе с RT высказал директор Музея войск ПВО в Балашихе, военный эксперт Юрий Кнутов.

«Помимо того, что самолёт должен идти за летающим танкером на определённом расстоянии и с определённой скоростью, стыковка должна производиться под определённым углом и с учётом движения воздушных потоков. Всё это, естественно, сильно осложняет дозаправку», — подчеркнул Кнутов.

Расширение возможностей

МиГ-31БМ снискал высокие оценки российских военных. Этот самолёт является единственным в истории отечественных ВВС истребителем, который за свои уникальные характеристики официально именуется «воздушным кораблём». Как пояснили эксперты, под этой формулировкой подразумевается возможность применения машины как воздушного командного пункта, координирующего действия истребителей.

МиГ-31БМ является модернизированной версией советского самолёта МиГ-31Б, принятого на вооружение в 1990 году. Обновлённая машина получила улучшенную авионику, радиоэлектронные комплексы, спутниковую навигационную систему, которая упростила выполнение задач в разных регионах, включая Заполярье.

Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ

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© Минобороны России

Ещё одной важной новацией МиГ-31БМ стала усовершенствованная бортовая радиолокационная станция (БРЛС)«Заслон-М» разработки НИИ приборостроения им. В.В. Тихомирова (входит в «Ростех»).

«Это («Заслон-М». — RT) была первая бортовая радиолокационная система с фазированной решёткой, установленная на реактивном истребителе. Обновлённый для МиГ-31БМ радар сделал возможным обнаружение воздушных целей на расстоянии до 320 км и поражение на расстоянии до 280 км. С помощью новой БРЛС пилот может отслеживать одновременно до 10 целей и поражать ракетами сразу 6 целей», — сообщается в материалах «Ростеха».

В целом за счёт модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения эффективность МиГ-31БМ по сравнению с МиГ-31 выросла в 2,6 раза, подчёркивают специалисты госкорпорации.

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«Новое оборудование расширяет возможности МиГ-31БМ, превращая его из узкоспециализированного перехватчика в многофункциональную боевую единицу, эффективно взаимодействующую с зенитными ракетными комплексами ПВО», — уточняют в «Ростехе».

В материалах военного ведомства РФ сообщается, что МиГ-31БМ предназначен для перехвата и уничтожения целей, «в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях».

Также, по информации Минобороны России, истребитель может быть использован и для охоты за самолётами противника. Например, на учениях экипажи МиГ-31БМ нередко соревнуются друг с другом: лётчики одной машины выполняют роль потенциального нарушителя российской границы, а другой — перехватчика.

Кроме того, пилоты МиГ-31БМ оттачивают навыки противостояния со сверхманёвренным истребителем поколения 4++ Су-35, предназначенным для завоевания господства в воздухе. Эта машина считается самым современным изделием оперативно-тактической авиации ВКС после истребителя пятого поколения Су-57.

«Главная функция МиГ-31БМ — это выполнение задач противовоздушной обороны. Машина имеет возможность бороться с любыми воздушными целями. Помимо ракет, это БПЛА, самолёты оперативно-тактической и стратегической авиации противника, которые могут быть носителями ядерного оружия и дальних ракет», — отметил Попов.

МиГ-31БМ

© Константин Тюрпеко / wikimedia.org

Как следует из материалов Минобороны РФ, для обеспечения системы ПВО МиГ-31БМ может взаимодействовать с тяжёлыми истребителями Су-27 и самолётами дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) семейства А-50.

По словам Попова, в настоящее время основная миссия МиГ-31БМ — это боевое дежурство на просторах Арктики, где как раз велика опасность проникновения американской авиации. Известно, что одна из таких авиационных частей развёрнута на аэродроме Анадырь (Чукотка) и входит в состав морской авиации Тихоокеанского флота.

«Стратегическое значение Арктики возрастает с каждым годом. На лидерство в этом регионе претендует большое количество держав, включая США. При этом на колоссальных по размеру заполярных пространствах очень трудно создать сплошное радиолокационное поле, чтобы отслеживать обстановку. Дежурство МиГ-31БМ, особенно во взаимодействии с А-50, способно выполнить задачу надёжного прикрытия воздушных границ РФ в высоких широтах», — сказал Попов.

Скорость и точность

На сегодняшний день РСК «МиГ» продолжает модернизацию парка МиГ-31 до уровня МиГ-31БМ. Контракт на данный тип работ был заключён в августе прошлого года на полях Международного военного-технического форума «Армия». Совершенствование машин осуществляет нижегородский авиационный завод «Сокол».

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По мнению Юрия Кнутова, Минобороны увеличивает численность этих истребителей-перехватчиков из-за их уникальных характеристик, позволяющих эффективно решать задачи в контуре противовоздушной обороны.

«МиГ-31БМ, как и остальные представители этого семейства, обладает невероятными скоростными качествами и способностью подниматься на очень большие высоты. Самолёт может разгоняться до 3 Махов и выше и уходить на высоты более 20 км. Это говорит о том, что в короткий период времени МиГ-31БМ может догнать цель или уйти от ракетной атаки», — сказал Кнутов.

Как полагает эксперт, поступление в части Воздушно-космических сил МиГ-31БМ существенно усиливает потенциал российской системы противовоздушной и противоракетной обороны.

«Модернизация дала возможность МиГ-31БМ быстрее достигать скорости 3000 км/ч. Кроме того, на обновлённых машинах появилось высококачественное электронное оборудование, которое повысило автоматизацию управления и точность применения ракетного вооружения», — резюмировал Кнутов.