Универсальное оружие: что известно о возможностях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Гиперзвуковую ракету «Циркон» невозможно обнаружить существующими средствами ПВО из-за её высокой скорости и применении технологий «стелс». Об этом заявил Георгий Росляков — командир ракетно-артиллерийской боевой части фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», с борта которого неоднократно проводились успешные испытательные пуски ракеты. По словам Рослякова, «Циркон» способен с высокой точностью поражать движущиеся цели. Эксперты подчёркивают, что гиперзвуковые ракеты этого типа — это уникальное оружие, неподвластное современным средствам обнаружения и перехвата потенциального противника.

Средства ПВО потенциального противника не смогут обнаружить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» из-за её высокой скорости и применённых в конструкции технологий «стелс». Об этом в эфире программы «Военная приёмка» на телеканале «Звезда» заявил командир ракетно-артиллерийской боевой части фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Георгий Росляков.

«Родина дала нам такое оружие, от которого у вероятного противника нет средств противодействия. Потому что система противодействия для неё не создана. Стоящие на вооружении средства ПВО и ПРО вероятного противника не способны ни обнаружить, ни уж тем более поразить ракету за счет её скоростных характеристик... На локаторах противники ракету не увидят, так как, помимо скоростей, в «Циркон» заложены технологии «стелс», — объяснил военный.

По словам Рослякова, «Циркон» с высокой точностью может поражать движущиеся цели, в частности, отдельные объекты из группы целей.

«Какую мы цель зададим, такую «Циркон» и выберет. Если нам надо выбрать какой-то корабль из ядра либо корабль охранения, то при формировании задания мы заложим, что надо уничтожить именно эту цель. То, что мы заложим, она и уничтожит. При этом не важно, движется корабль или нет. Всё зависит от количества запущенных ракет: надо будет — хоть десять кораблей уничтожим», — подчеркнул офицер, уточнив, что ракетный комплекс предусматривает залповую стрельбу.

Секрет гиперзвука

3M22 «Циркон» — гиперзвуковая крылатая ракета, разработанная НПО машиностроения. Она принципиально отличается от других российских и зарубежных ракет морского базирования значительно большей скоростью полёта.

Долгое время «Циркон» был одним из наиболее закрытых проектов российского оборонно-промышленного комплекса, и тактико-технические характеристики ракеты не предавались огласке. В феврале 2019 года их частично раскрыл Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию.

Президент сообщил, что скорость полёта «Циркона» составляет около 9 Махов, а дальность — свыше 1 тыс. км. Он уточнил, что ракета может поражать как морские, так и наземные цели.

«Её применение предусмотрено с морских носителей, серийных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведённых и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия «Калибр», — подчеркнул российский лидер.

Позднее о характеристиках «Циркона» стало известно чуть больше. Так, в конце февраля 2022 года в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1» командир фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль сообщил, что ракета может поражать цели на расстоянии до 1,5 тыс. км.

«Стрельба будет вестись на расстояние от 1 тыс. до 1,5 тыс. км. Если взять 1 тыс. км и разделить на скорость 9 Махов, мы получаем время полёта 580—620 секунд», — пояснил командир корабля, комментируя испытательные стрельбы в Баренцевом море.

При этом остальные характеристики ракеты по-прежнему держатся в строжайшем секрете, уточнил Крохмаль. Тайной является даже внешний вид ракеты — на корабль «Цирконы» грузят в закрытых контейнерах.

Как наземные, так и морские цели

В мае 2020 года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что «Циркон» предназначен для вооружения атомных подводных лодок проектов 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М», 949АМ «Антей», кораблей проектов 22350, 23560, а также перевооружения крейсера проекта 1144.2 «Адмирал Нахимов».

В том же году начали появляться сообщения об испытаниях новейшей гиперзвуковой ракеты. Так, в октябре 2020 года Минобороны РФ опубликовало видеозапись первой стрельбы «Цирконом» по морской цели, находящейся в Баренцевом море. Ракета была запущена с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из акватории Белого моря.

Военные моряки готовятся к пуску гиперзвуковой ракеты «Циркон»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

После этого «Адмирал Горшков» произвёл ещё несколько успешных стрельб «Цирконами» по наземным и морским целям. А в августе 2021 года Минобороны сообщило, что ведомство подписало с НПО машиностроения контракт на поставку «Цирконов».

«Подписан государственный контракт на поставку ракеты 3М22 (гиперзвуковая ракета «Циркон»). В ходе Международного военно-технического форума контракт был вручён генеральному директору НПО машиностроения Александру Леонову», — сообщили тогда в российском военном ведомстве.

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В октябре 2021 года стало известно о новом успехе в испытаниях ракеты — «Циркон» был впервые запущен с борта подводной лодки.

«Военно-морской флот России впервые провёл испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря», — сообщили 4 октября в пресс-службе Минобороны.

В военном ведомстве тогда отметили, что полёт ракеты соответствовал заданным параметрам и она поразила условную цель.

Вскоре после этого стало известно, что «Цирконы» начнут поступать на вооружение российского флота в 2022 году. Об этом в начале ноября 2021 года в рамках совещания по оборонной тематике сообщил Владимир Путин.

«Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием, поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей. Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России», — подчеркнул президент.

Позднее стало известно, что российские военные провели не менее 12 успешных запусков новой ракеты как с надводного корабля, так и с подводной лодки.

Универсальное оружие

В разговоре с RT директор Музея войск ПВО в Балашихе, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что на сегодняшний день нет средств обнаружения и перехвата гиперзвуковых ракет, подобных «Циркону».

«Американская военная компания Raytheon пытается создать радиолокатор, который сможет обнаружить гиперзвуковые цели, но это пока концептуальная разработка, даже не прототип. Но даже если такую ракету можно было бы обнаружить, то с момента её обнаружения до попытки взять на сопровождение зенитно-ракетным комплексом работное время пройдёт, и цель уже будет поражена», — пояснил эксперт.

Военные моряки готовятся к пуску гиперзвуковой ракеты «Циркон»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Высокая скорость и применение технологий, снижающих радиолокационную заметность, делают ракету «Циркон» уникальной, подчеркнул Юрий Кнутов.

«Кроме того, их можно использовать не только против морских, но и против наземных целей. Такой диапазон применения делает ракеты универсальным оружием, которое в состоянии поразить любой объект на максимальной дальности, которая заложена в характеристики «Циркона», — рассказал военный эксперт.

Он добавил, что в дополнение к установке этих ракет на надводных кораблях ВМФ России оснащение «Цирконами» многоцелевых подлодок «Ясень-М» станет прорывом с точки зрения обеспечения обороны страны, так как ракеты смогут наносить удары по целям в глубоком тылу вероятного противника.

Скорость полёта «Циркона» настолько велика, что её сложно будет засечь не только в полёте, но и в момент запуска, сказал в разговоре с RT военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.