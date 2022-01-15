«Скрыть неудачи»: почему в Пентагоне заявили об отсутствии планов догнать Россию в сфере гиперзвукового оружия

В США не планируют ликвидировать отставание от России и Китая в области разработки гиперзвукового оружия. Об этом заявила замминистра обороны Хайди Шу. Она назвала гонку в этой сфере «проигрышным подходом». В то же время, по её словам, гиперзвук для Соединённых Штатов — одно из приоритетных направлений, однако Вашингтон сейчас ищет способы снизить затраты на создание таких вооружений. По мнению экспертов, Пентагон предпочитает не распространяться о подобных разработках, поскольку не способен продемонстрировать значительных успехов. С точки зрения аналитиков, американцам понадобится ещё как минимум пять лет, чтобы приблизиться к позициям РФ и КНР по этому направлению.

США не планируют сокращать отставание от России и Китая в сфере разработки гиперзвукового оружия. Об этом на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) заявила заместитель главы Пентагона Хайди Шу.

Она уточнила, что в данном случае речь идёт не о сложности создания такого вооружения, а о целесообразности участия в гонке по его разработке.

«Мне неинтересно участвовать в гонке с Китаем или Россией. Гонка... — это когда у вас 1000 ракет, значит, мне нужно 1000 ракет. Это проигрышный подход», — цитирует Шу ТАСС.

Вместе с тем она подчеркнула, что гиперзвук остаётся одной из приоритетных сфер для Соединённых Штатов. При этом Шу отказалась раскрывать информацию о том, ведёт ли Вашингтон разработку систем перехвата гиперзвуковых ракет.

«К сожалению, всё это относится к засекреченной сфере», — пояснила замминистра.

Между тем ещё в ноябре прошлого года Пентагон сообщал, что Агентство по противоракетной обороне США привлекло подрядчиков Raytheon, Northrop Grumman и Lockheed Martin для разработки оборонной системы, способной перехватывать гиперзвуковые ракеты. Под эти контракты было выделено около $60 млн. Перед компаниями была поставлена задача разработать перехватчик гиперзвукового парящего блока, который будет направляться группой спутников и поражать цель в атмосфере на подлёте к месту удара. Однако после этого данных о ходе работ над заказом не появлялось.

Заместитель главы Пентагона Хайди Шу

Legion-Media

© Media Punch

Вместе с тем Шу отметила, что в настоящий момент власти США предпринимают различные меры для сокращения затрат на создание гиперзвукового оружия. В частности, одна из компаний, которая участвует в программе по гиперзвуку, собирается разработать технологические методы, которые позволят снизить стоимость создание прототипов.

«Мы также рассматриваем различные технологии... в сфере силовых установок, материалов, различные базовые технологии, которые могут помочь снизить стоимость», — добавила замминистра.

Амбициозные планы

Как отмечают эксперты, США фактически впервые оказались в положении догоняющего в сфере оборонных разработок, позволив России и Китаю уйти далеко вперёд по гиперзвуку. В частности, аналитики военно-политического портала The National Interest констатируют, что, несмотря на все усилия и финансовые вливания, Вашингтон пока лишь терпит неудачи в этой области.

«Впервые со времён начала холодной войны Америка в технологической гонке отстаёт от своих международных конкурентов... Гиперзвуковое оружие — один из шести видов новейших технологий, которые, по мнению Пентагона, могут определять исход будущих конфликтов. Но пока конкуренты Америки продолжают развёртывать новые гиперзвуковые ракеты... усилия США (в этой сфере. — RT) по-прежнему терпят неудачи», — говорится в одном из материалов издания.

Некоторые аналитики полагают, что Соединённым Штатам понадобится ещё как минимум пять лет, чтобы принять гиперзвуковые ракеты на вооружение.

Испытания американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW

© Air Force/Giancarlo Casem/Public Domain

И это при том, что в феврале прошлого года Пентагон объявил о создании комплексной стратегии ускорения разработки и развёртывания гиперзвука, а также средств защиты против него. Так, в начале — середине 2020-х годов ведомство запланировало развернуть наступательные гиперзвуковые системы для нанесения ударов с моря, воздуха и суши по хорошо защищённым и особо важным целям в условиях дефицита времени. Внедрение многоуровневой защиты от гиперзвукового оружия в министерстве определили на середину — конец 2020-х годов.

Однако уже в марте Счётная палата США (GAO) представила доклад, посвящённый гиперзвуку, в котором отмечалось, что в США недостаточно развит ряд технологий, необходимых для создания заявленного оружия. В связи с этим, отмечалось в документе, проекты по гиперзвуковым системам могут быть реализованы с опозданием. Там также приводились конкретные причины, по которым были сдвинуты установленные временные рамки.

В частности, было отмечено, что в рамках программы по разработке аэробаллистической гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A ARRW были просрочены все четыре запланированных лётных испытания. Произошло это по причине отставания от сроков программы Tactical Boost Glide («Тактический разгон — планирование»), которая направлена на снижение рисков и поставку технологий планирования для ARRW.

При этом даже с учётом пролонгированного подготовительного этапа ракета всё равно демонстрирует не лучшие результаты. Так, в декабре прошлого года специализированный портал The War Zone со ссылкой на руководителя программы ВВС США по вооружениям бригадного генерала Хита Коллинза сообщил, что испытания AGM-183A ARRW снова оказались неудачными. По словам Коллинза, по неизвестным причинам ракета не отделилась от стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress, с которого должна была стартовать.

И это уже не первый провальный эпизод тестирования AGM-183A. Во время первого испытания в апреле 2021 года ракета также не смогла отстыковаться от бомбардировщика. Повторная попытка запуска ракеты 28 июля не увенчалась успехом: двигатель ракеты не запустился после её отделения от самолёта.

Ответ России

Между тем Россия уже имеет на боевом дежурстве гиперзвуковое оружие. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» 13 октября прошлого года.

«Наша система летит со скоростью свыше 20 Махов. Это не просто гиперзвуковые, это межконтинентальные ракеты... Они стоят на боевом дежурстве уже в России», — отметил он.

При этом президент подчеркнул, что РФ, обладая таким вооружением, не злоупотребляет им и никому не угрожает. По его словам, заняться соответствующими разработками Москву вынудил выход Соединённых Штатов из Договора по противоракетной обороне.

«Что мы должны сделать в ответ?.. Или создать такую же систему, которая стоит огромных денег и неизвестно ещё, как эффективно будет работать, либо создать другую систему, которая, безусловно, будет преодолевать ПРО», — пояснил президент.

Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море по морской цели в Баренцевом море

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

В настоящий момент Россия обладает гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал», который заступил на опытно-боевое дежурство ещё в декабре 2017 года, а также гиперзвуковым комплексом «Авангард», для запуска которого используется баллистическая ракета наземного базирования. Он заступил на боевое дежурство в конце 2019-го. Помимо этого, в текущем году ожидается поступление на вооружение российской армии гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон».

Стратегический просчёт

Опрошенные RT эксперты отмечают, что проволочки с реализацией программы гиперзвука в США связаны с тем, что Вашингтон в своё время не уделил достаточного внимания развитию этой сферы.

«Сейчас США бросают значительные силы и средства, чтобы нагнать Россию и Китай в области гиперзвука. Вашингтон разрабатывает сразу несколько программ, которые, впрочем, развиваются с разной степенью успешности. Но в целом американцы оказались в положении догоняющего из-за того, что поздно начали этим заниматься», — пояснил в интервью RT военный эксперт, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Также по теме «Достаточно долгий процесс»: как США реализуют программу создания гиперзвукового оружия Пентагон сообщил, что успешно провёл испытания гиперзвуковой ракеты, скорость которой в пять раз превысила скорость звука. Как...

Он считает, что такая ситуация сложилась потому, что в 2000-е годы США отдали приоритет борьбе с террористическими движениями.

Эту точку зрения разделяет и военный эксперт Юрий Кнутов, который напомнил, что о создании гиперзвукового оружия США начали говорить ещё задолго до России, однако дальше дискуссий не пошли.

«К концу 2021 года США должны были бы принять на вооружение гиперзвуковую ракету воздушного базирования и к концу 2022 года и началу следующего — наземного. Но пока достоверных данных о том, что испытания проходят успешно, нет. Более того, отсутствуют и средства для борьбы с гиперзвуковыми ракетами, которыми обладает Россия», — рассказал в беседе с RT Кнутов.

К тому же, как подчёркивает Василий Кашин, технологии борьбы с гиперзвуковым оружием довольны дорогостоящи и сложны в реализации.

«Альтернативной им могут быть лазеры и электромагнитные пушки, но сейчас всё это находится в США на довольно ранних стадиях развития», — сказал эксперт.

В свою очередь, Юрий Кнутов добавил, что сейчас Вашингтон делает ставку на космические аппараты, схожие с устройствами системы предупреждения ракетного нападения, которые должны будут фиксировать пуски гиперзвуковых ракет.

«Одновременно разрабатываются радиолокационные станции по обнаружению гиперзвуковых ракет и создаются новые перехватчики, но эта работа находится на начальном этапе, и я думаю, что до принятия вооружения потребуется три — пять лет, а за это время у Москвы появятся ещё более новые и совершенные гиперзвуковые системы. В данном вопросе Пентагону нечем хвастаться, поэтому он пытается скрыть свои неудачи, заявляя о секретности разработок», — пояснил Кнутов.

Однако, с точки зрения аналитиков, в геополитическом плане Соединённым Штатам стоило бы ускорить реализацию гиперзвуковых программ, если они опасаются окончательно отстать в этой области от России, поскольку Москва в скором времени собирается принять на вооружение ракету «Циркон».

«Ракета «Циркон» способна маневрировать в полёте при работающем прямоточном двигателе, что делает её практически неуязвимой для любых систем ПРО, как существующих, так и перспективных. Поэтому принятие подобных ракет на вооружение надводных кораблей может подорвать неуязвимость Соединённых Штатов и создать для них те же угрозы, которые они пытаются сформировать в отношении России, расширяя инфраструктуру НАТО у её границ», — резюмировал Кнутов.