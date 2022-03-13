Военнослужащий рассказал о технологиях «стелс» ракеты «Циркон»

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Гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон» невозможно обнаружить в том числе благодаря технологиям «стелс», рассказал командир ракетно-артиллерийской боевой части фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Георгий Росляков.
Военнослужащий рассказал о технологиях «стелс» ракеты «Циркон»
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«Помимо её скоростей, ещё заложены технологии «стелс» в само изделие», — сказал Росляков в эфире программы «Военная приёмка» на телеканале «Звезда», объясняя, почему ракету нельзя увидеть на локаторах потенциального противника.

Он добавил, что у «Циркона» есть возможность стрелять залпом.

Командир фрегата Игорь Крохмаль отметил, что скорость ракеты настолько высока, что она не позволяет средствам ПВО и РЭБ отразить атаку. При любых обстоятельствах никто не увидит пуска ракеты и её полёта.

19 февраля в ходе плановых учений Вооружённых сил России прошли успешные запуски баллистических и гиперзвуковых ракет «Кинжал», «Калибр», «Циркон», «Искандер» и «Синева». Об этом сообщается на сайте Кремля.

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