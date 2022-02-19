В Кремле рассказали об успешных пусках баллистических и гиперзвуковых ракет на учениях

В ходе плановых учений Вооружённых сил России прошли успешные запуски баллистических и гиперзвуковых ракет «Кинжал», «Калибр», «Циркон», «Искандер» и «Синева». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«ВКС успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», — говорится в сообщении.

Корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов провели пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон», также был произведён пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону Кура из акватории Баренцева моря.

В ходе учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области произвели пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер».

Ранее президент России Владимир Путин дал старт плановым учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что учения и тренировочные запуски баллистических ракет происходят регулярно и ни у кого не должны вызывать опасений.