В Кремле назвали регулярным процесс учений и тренировочных запусков баллистических ракет
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«Учения и учебные запуски баллистических ракет — это такой тренировочный процесс достаточно регулярный, ему предшествует целая серия уведомлений различным странам по различным каналам», — сказал Песков.
По его словам, всё это чётко регулируется.
«И ни у кого это никаких ни вопросов, ни опасений, ничего не вызывает, потому что заранее все оповещаются», — добавил он.
Ранее стало известно, что силы стратегического сдерживания 19 февраля под руководством президента России Владимира Путина проведут плановые учения.
В них примут участие силы и средства ВКС России, Южного военного округа, РВСН, Северного и Черноморского флотов.