ВС России под руководством Путина проведут плановые пуски баллистических и крылатых ракет
- AP
«19 февраля под руководством Верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации Владимира Путина пройдёт плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», — заявили в ведомстве.
Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению задач, подчеркнули в Министерстве обороны.
Также будет проверена надёжность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.