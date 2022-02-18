ВС России под руководством Путина проведут плановые пуски баллистических и крылатых ракет

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Силы стратегического сдерживания 19 февраля под руководством президента России Владимира Путина проведут плановые учения, в ходе которых будут запущены баллистические и крылатые ракеты, заявили в российском Министерстве обороны.
ВС России под руководством Путина проведут плановые пуски баллистических и крылатых ракет
  • AP

«19 февраля под руководством Верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации Владимира Путина пройдёт плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», — заявили в ведомстве.

Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению задач, подчеркнули в Министерстве обороны.

Также будет проверена надёжность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

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