«Все ракеты поразили цели»: в Кремле заявили о выполнении задач в ходе учения сил стратегического сдерживания

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Регина Темникова
Все ракеты, запущенные в ходе планового учения сил стратегического сдерживания, успешно поразили цели. Об этом заявили в пресс-службе Кремля. Манёвры прошли под наблюдением президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Были выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон», а также проведён практический пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер».
«Все ракеты поразили цели»: в Кремле заявили о выполнении задач в ходе учения сил стратегического сдерживания
  • kremlin.ru

Вооружённые силы РФ под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Путина провели плановое учение сил стратегического сдерживания. В ходе учения были выполнены пуски баллистических и крылатых ракет.

Президент России наблюдал за ходом учения из ситуационного центра Кремля, вместе с Путиным также находился глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Как отметили в пресс-службе Кремля, к учению привлекались силы и средства Южного военного округа, Северного и Черноморского флотов, воздушно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения.

«ВКС успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал». Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням. В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведён практический пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер», — говорится в сообщении.

С космодрома Плесецк был произведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону Кура на полуострове Камчатка.

Также со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС были выпущены крылатые ракеты воздушного базирования — они поразили цели на полигонах Пембой и Кура.

«Из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Карелия» осуществлён пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону Кура», — добавили в Кремле.

В сообщении подчёркивается, что учение сил стратегического сдерживания было спланировано заранее.

В рамках учения проверялась надёжность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, готовность органов военного управления, боевых расчётов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач. 

«Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объёме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики», — добавили в Кремле.

  • kremlin.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее докладывал Владимиру Путину о готовности привлекаемых сил и средств к учению стратегических ядерных сил.

«В соответствии с принятым вами решением, сегодня под вашим руководством проводится учение сил стратегического сдерживания, на котором будут отработаны вопросы управления ядерным оружием и оружием повышенной потенциальной опасности в едином контуре управления в ходе проведения операции стратегических наступательных сил», — доложил Шойгу Путину.

Целью учения является «отработка действий стратегических наступательных сил по нанесению гарантированного поражения противнику», отметил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Он отметил, что в ходе первого этапа учения российских стратегических ядерных сил будет отработан вопрос ведения военных действий с применением оружия повышенной потенциальной опасности, а на втором этапе — санкционирование и массированное применение стратегических наступательных сил РФ в ответно-встречном ударе.

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