«Ювелирно решают огневую задачу»: чем уникальны российские высокоточные боеприпасы семейства «Краснополь»

Российский высокоточный артиллерийский боеприпас «Краснополь» успешно поразил зенитный ракетный комплекс ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ. Лазерное наведение на цель осуществлял беспилотник. Это не первый случай боевого применения «Краснополя» в спецоперации: ранее снаряд уничтожил командный пункт и БМП противника. «Краснополь» — семейство боеприпасов, которые применяются самоходными и буксируемыми гаубицами калибра 152 мм. Это оружие позволяет уничтожать объекты с первого выстрела — точность новейшей модификации боеприпаса составляет не менее 95%. Как полагают эксперты, «Краснополь» существенно увеличивает эффективность работы российской артиллерии, позволяя прицельно уничтожать бронетехнику, РСЗО и средства ПВО неприятеля.

В ходе спецоперации российская армия с помощью высокоточного снаряда «Краснополь» уничтожила зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ВСУ. Об этом сообщается на страницах Минобороны РФ в соцсетях.

«Позиция ЗРК ВСУ была установлена с помощью беспилотного летательного аппарата. Удар наносился высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь». Точное попадание обеспечил БПЛА, осуществлявший лазерное наведение», — говорится на странице ведомства во «ВКонтакте».

Сообщение о поражении украинской системы ПВО военное ведомство России подкрепило видеокадрами объективного контроля. Как рассказали журналистам в пресс-службе Минобороны, удар «Краснополя» пришёлся по ЗРК С-300.

Это не первый случай боевого применения «Краснополя» в спецоперации на Украине. В середине марта артиллеристы ВС РФ нанесли удары этими снарядами по командному пункту и боевой машине пехоты украинской армии.

Прежде «Краснополь» успешно использовался и в сирийской операции. Так, в январе 2018 года с помощью этих высокоточных боеприпасов были ликвидированы боевики-диверсанты, атаковавшие авиабазу Хмеймим. Кроме того, «Краснополь» уничтожил склад, где хранились беспилотники террористов.

«Экономит ресурсы»

Как предполагают опрошенные RT эксперты, стрельбы по объектам ВСУ осуществлялись модернизированным боеприпасом, известным под обозначением «Краснополь-М2». Его государственные испытания должны были завершиться в прошлом году. Однако на данный момент сведения об итогах тестов в публичном доступе отсутствуют.

Базовая версия «Краснополя» в калибре 152 мм была разработана на излёте холодной войны тульским Конструкторским бюро приборостроения (сейчас — КБП им. академика А.Г. Шипунова).

Проект стартовал в ответ на появление у ВС Соединённых Штатов в 1982 году высокоточного артиллерийского боеприпаса Copperhead. В массовое производство советский снаряд был запущен в середине 1980-х годов. В общей сложности было изготовлено около 15 тыс. единиц.

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Дальность стрельбы «Краснополя» составила 20 км, длина — 1,3 м, масса — более 50 кг, вес осколочно-фугасной боевой части — 20,5 кг, вес взрывчатого вещества — 6,5 кг.

У «Краснополя» и Copperhead был сходный принцип действия. На среднем участке траектории полёт этих снарядов корректировался инерциальной системой наведения, а на финальном — включалась полуактивная лазерная головка самонаведения (ГСН).

Таким образом достигалась более высокая точность по сравнению с обычными артиллерийскими снарядами. По информации КБП, неподвижную цель «Краснополь» поражал с вероятностью 85—95%, а движущуюся со скоростью до 30 км/ч — с вероятностью 70%.

По ряду характеристик советское изделие превзошло Copperhead. Кроме того, как считают в КБП, «Краснополь» оказался эффективнее другого американского управляемого снаряда — Excalibur.

Этот боеприпас не имеет головки самонаведения и получает целеуказание по GPS. При этом современные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны относительно легко глушить сигналы спутниковой навигационной системы. Об этом ранее в интервью «Независимому военному обозрению» рассказал первый заместитель управляющего директора КБП Николай Хохлов.

По его словам, «единственное на сегодняшний день эффективное средство прямого поражения — это снаряд с лазерной подсветкой». При этом Хохлов признал, что лазерный луч не всегда устойчив к сложным метеоусловиям.

Артиллерийский боеприпас типа «Краснополь»

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«Высота облачного покрова влияет на точность попадания снаряда. Если низкая облачность висит, снаряд может физически не успеть среагировать и исправить свою траекторию. Да, по облачности ограничения есть, но они есть не только у наших снарядов», — пояснил Хохлов.

В разговоре с RT кандидат военных наук Сергей Суворов также отметил, что лазерная подсветка не лишена недостатков. Тем не менее она по-прежнему остаётся наиболее эффективным средством целеуказания. Также он обратил внимание на то, что многие недостатки концепции применения управляемых артиллерийских боеприпасов ушли в прошлое.

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Как известно, для того, чтобы подсветить цель, требовалось направлять к переднему краю военнослужащих, которые несли с собой комплекс средств автоматизированного управления огнём (КСАУО), состоявший из лазерного целеуказателя-дальномера, пульта командира и радиостанции. Всё это оборудование весило десятки килограммов. Например, масса КСАУО «Малахит» в комплекте с тепловизором составляла 42 кг.

Суворов рассказал, что до недавнего времени наводчики артиллерийского огня подвергали себя большому риску, так как действовали вблизи позиций противника и их могли обнаружить. Однако с развитием технологий необходимость отправлять пехоту с тяжёлым оборудованием отпала.

«Сейчас все необходимые устройства для вскрытия целей и лазерной подсветки могут устанавливаться на бронемашины, вертолёты и БПЛА. В процессе полёта снаряд улавливает отражённый от цели лазерный луч и по нему прилетает точно в объект противника», — пояснил Суворов.

Важным достоинством «Краснополя» он называет колоссальную экономию боеприпасов и быстроту уничтожения целей. В материалах газеты «Красная звезда» сообщается, что в среднем расход артиллерийских снарядов сокращается в 10—15 раз, а время на выполнение огневой задачи сокращается в 5—10 раз.

«Благодаря «Краснополю» отпала необходимость в пристрелке и поливании обычными осколочно-фугасными боеприпасами площади в несколько гектаров, чтобы наверняка уничтожить цель. Вместо целой батареи порой достаточно несколько выстрелов «Краснополем». Этот боеприпас сильно экономит ресурсы всей артиллерии, сокращает время решения огневой задачи», — подчеркнул Суворов.

По его словам, стрельба «Краснополем» может осуществляться из всех гаубиц калибра 152 мм, стоящих на вооружении российской армии. Это модернизированные образцы самоходок 2С3М «Акация», 2С19М/2С19М1/2С19М2 «Мста-С», новейший подвижный артиллерийский комплекс 2С35 «Коалиция-СВ» и буксируемое орудие 2А65 «Мста-Б».

«Эффективнее сотни других»

Стоит отметить, что российская оборонка постоянно совершенствовала управляемый артиллерийский боеприпас. Так, модернизированный снаряд «Краснополь-М», появившийся в постсоветские годы, сохранил основные тактические и эксплуатационные характеристики своего предшественника, но при этом стал менее тяжёлым и габаритным. Как утверждается в материалах газета «Красная звезда», по критерию эффективность — стоимость «Краснополь-М» в два раза превзошёл Copperhead.

Наиболее современной модификацией снаряда, как уже отмечалось выше, является «Краснополь-М2». Впрочем, он получился более тяжёлым по сравнению с базовой версией: российские конструкторы увеличили массу боевой части и взрывчатого вещества, повысив дальность поражения целей до 25 км.

Макет модернизированного снаряда «Краснополь»

© rostec.ru

«Вероятность попадания снаряда в цель составляет не менее 95%. Такие качества делают этот боеприпас эффективнее сотни других обычных», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Для наведения «Краснополь-М2» холдинг «Высокоточные комплексы» разработал портативную платформу управления огнём артиллерии «Планшет-М-ИР». Как говорится в материалах «Ростеха», это изделие полностью сопрягается с беспилотниками, «благодаря чему возможно в режиме реального времени наблюдать ситуацию на поле боя».

Как подчеркнул в беседе с RT полковник в отставке Виктор Баранец, главной особенностью «Краснополь-М2» стали заложенные в головку самонаведения координаты цели и «полётное задание». Эксперт уверен, что реальная дальность обновлённого снаряда превышает заявленную.

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«Для меня очевидно, что «Краснополь» стал более совершенным, и его реальные характеристики превосходят публично анонсированные. Это действительно высокоточное оружие. На точность модернизированного снаряда серьёзным образом может повлиять сильный ветер. Но поправки на метеорологию артиллеристы и без того всегда учитывают, а мощности хватает на поражение крупных бронированных машин и укреплённых позиций противника», — рассказал Баранец.

Появление «Краснополь-М2» эксперт назвал «королевским подарком» российским артиллеристам, потому что он существенно упростил выполнение задачи поражения целей.

«У артиллеристов отпала необходимость проводить весьма сложные расчёты, связанные с ветром и баллистикой, которые необходимы для максимально точного удара обычными снарядами. Естественно, что обладание такими боеприпасами значительно увеличивает эффективность работы артиллерии на ближнее и дальнее расстояние», — подчеркнул Баранец.

Сергей Суворов считает, что на современном театре военных действий «Краснополь-М2» лучше всего подходит для поражения либо одиночных, либо небольшого количества целей.