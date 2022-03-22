Ударная мощь: как новое вооружение усилит модернизированный атомный крейсер «Адмирал Нахимов»

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» в рамках модернизации получит образцы вооружения четвёртого поколения. Об этом сообщили в Объединённой судостроительной корпорации. В ОСК добавили, что все устаревшие системы и комплексы будут заменены на современные, которые по своим характеристикам соответствуют облику корабля-флагмана флота. «Адмирал Нахимов» находится на модернизации с 2013 года. В результате обновления корабль будет оснащён ракетами «Калибр-НК» и «Оникс», а в перспективе — гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Эксперты отмечают, что после обновления ударного вооружения «Адмирал Нахимов» станет одним из мощнейших боевых кораблей в мире.

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» в рамках модернизации и ремонта на предприятии «Севмаш» будет оснащён вооружением четвёртого поколения. Об этом сообщили в Объединённой судостроительной корпорации.

«В части дальнейшей перспективы службы данного корабля устаревшие системы и комплексы будут заменены на современные образцы вооружения и военной техники, которые по своим характеристикам соответствуют облику корабля четвёртого поколения — флагмана флота», — приводит слова представителей корпорации ТАСС.

В организации отметили, что работы по модернизации и ремонту корабля выполняются в соответствии со сроками генерального графика. После завершения комплекса швартовых испытаний обновлённый «Адмирал Нахимов» выйдет в море на испытания.

«После завершения ремонта Военно-морской флот России получит новый современный корабль, способный с гордостью демонстрировать флаг во всех оперативно важных районах Мирового океана», — отметили в ОСК.

Флагманы СССР

Строительство тяжёлых атомных ракетных крейсеров проекта 1144.2 «Орлан», спроектированных специалистами СПКБ, началось в СССР в 1973 году. Они стали самыми большими по размерам и мощными по вооружению в мире неавианесущими боевыми кораблями и не имели аналогов в мировом кораблестроении. Для сравнения: атомные ракетные крейсеры класса Virginia, эксплуатировавшиеся ВМС США до 1998 года, имели водоизмещение почти в два раза меньше.

Кроме того, крейсеры проекта «Орлан» были единственными надводными кораблями в составе российского ВМФ, оснащёнными ядерной энергетической установкой. Из-за своих огромных размеров и мощного вооружения в НАТО им была присвоена классификация Kirov-class battlecruiser (линейный крейсер. — RT).

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Киров»

РИА Новости

© Дорофей Гетманенко

Эти крейсеры предназначены для выполнения широкого спектра задач в дальней морской зоне: борьба с группами кораблей и их перехват, охрана морских караванов и поддержка крупных флотских соединений. Они могли эффективно бороться как с подлодками, так и надводными судами потенциального противника.

До 1996 года было построено четыре таких корабля из семи запланированных: «Киров» (с 1992 по 2004 год известный как «Адмирал Ушаков»), «Фрунзе» (позднее — «Адмирал Лазарев»), «Калинин» (переименованный в «Адмирал Нахимов») и «Куйбышев» (затем получивший название «Пётр Великий»).

В 1990-е годы корабли «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» перестали выходить в море и впоследствии были списаны. Крейсер «Пётр Великий» — единственный на сегодня корабль проекта 1144.2 «Орлан», находящийся в строю.

«Адмирал Нахимов» был заложен в 1983 году, спущен на воду в 1986-м и принят на вооружение ВМФ СССР в 1988-м. Однако уже в 1999 году крейсер прибыл на верфи «Севмаша» для ремонта и модернизации. Реальные работы по ремонту и обновлению корабля ведутся с 2013 года.

«Нести различные типы ракет»

Официальные лица российского ОПК и Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что главным результатом модернизации «Адмирала Нахимова» станет значительное усиление его ударной мощи.

Так, в 2019 году глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что крейсер в рамках обновления получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.

«Исходя из концепции унификации пусковых установок, которую реализует Военно-морской флот, этот корабль сможет нести различные типы ракет», — приводит Интерфакс слова Мантурова.

Современные российские боевые корабли оснащаются вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Эта установка может осуществлять запуск крылатых ракет «Калибр» и противокорабельных ракет «Оникс». Кроме того, она может использоваться для запуска российско-индийских ракет «БраМос».

В свою очередь, глава ОСК Алексей Рахманов в 2019 году также не исключил возможности оснащения крейсера гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

По данным из открытых источников, обновлённый «Адмирал Нахимов» будет нести десять универсальных пусковых установок по восемь ракет «Калибр-НК» или «Оникс» в каждой. Кроме того, корабль будет оснащён комплексом ПВО «Полимент-Редут» и универсальным артиллерийским комплексом АК-130, минно-торпедным, противолодочным вооружением и системами залпового огня.

Крейсер также может нести на борту три вертолёта Ка-27, Ка-29 или Ка-31.

«Универсальная боевая единица»

После модернизации «Адмирал Нахимов» будет обладать новым вооружением, которое выведет его ударные и боевые характеристики на принципиально новый уровень, отметил в комментарии RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

«Крейсер превращается в новую платформу для ударного вооружения. Сам по себе корабль и его другие системы также будут модернизированы, но главное — это оружие. Оно будет принципиально новым, такого вооружения не было в то время, когда создавались эти корабли», — пояснил эксперт.

«Адмирал Нахимов» сможет самостоятельно справляться с самым широким спектром боевых и оперативных задач, добавил Константин Стрельбицкий.

Пуск ракеты «Калибр» фрегатом Северного флота «Адмирал Касатонов» во время боевых испытаний в Белом море

globallookpress.com

© MOD Russia

«Любой корабль такого класса и размера — это универсальная боевая единица, решающая все возможные задачи для военного корабля. Сейчас во всём мире идёт универсализация боевых кораблей. То есть один корабль должен решать все возможные задачи. Когда этот крейсер выйдет в море, он будет универсальным боевым ударным кораблём», — подчеркнул собеседник RT.

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Ракеты «Калибр» и «Оникс», которыми будет оснащён «Адмирал Нахимов», уже успешно зарекомендовали себя в Сирии и в ходе специальной военной операции на Украине, рассказал в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

«Они великолепно показали себя как в Сирии, так и на Украине при уничтожении закрытых, хорошо защищённых объектов. На крейсер устанавливаются универсальные пусковые установки, с которых кроме «Калибра» и «Оникса» также в перспективе можно будет запускать и ракеты «Циркон». Когда эта модернизация будет завершена, «Адмирал Нахимов» станет одним из мощнейших кораблей не только в ВМФ России, но и во всём мире», — рассказал эксперт.

Эти ракеты обладают весьма внушительными характеристиками, добавил Юрий Кнутов.

«У ракеты «Оникс» дальность 300 км, у ракеты «Калибр», по разным данным, может быть до 1,5 тыс. км. Ракета «Циркон» сможет поражать цели на расстоянии до 1,5 тыс. км, при этом развивая скорость до 9 Махов — ни одна система ПВО не в состоянии перехватить такую ракету», — подчеркнул собеседник RT.

Модернизированный «Адмирал Нахимов» колоссально усилит боевые возможности российского флота, считает Юрий Кнутов.