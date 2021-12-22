Стратегическое усиление: как подводные ракетоносцы «Князь Олег» и «Новосибирск» укрепят ВМФ России

В Северодвинске состоялась церемония принятия в состав ВМФ атомных подводных лодок проектов 955А («Борей-А») «Князь Олег» и 885М («Ясень-М») «Новосибирск». По словам Владимира Путина, новые ракетоносцы повысят боевой потенциал Тихоокеанского флота и будут обеспечивать безопасность РФ. Эксперты отмечают, что российский флот планомерно обновляется современными подлодками, строительство которых доступно считанным странам в мире.

Накануне в Северодвинске прошли торжественные церемонии передачи Военно-морскому флоту атомных подводных ракетоносцев «Князь Олег» и «Новосибирск». В рамках расширенной коллегии Минобороны РФ Владимир Путин по видеосвязи дал старт церемонии поднятия флагов. На месте, в Архангельской области, присутствовали главнокомандующий ВМФ Николай Евменов и замминистра обороны Алексей Криворучко.

«Сегодня на атомных подводных лодках «Князь Олег» и «Новосибирск» поднимаются военно-морские флаги, новые ракетоносцы входят в состав Военно-морского флота», — сказал президент.

Он поблагодарил трудовой коллектив предприятия «Севмаш», где были простроены крейсеры, напомнив, что «Князь Олег» является носителем баллистических ракет «Булава», а «Новосибирск» — крылатых ракет «Калибр» и «Оникс».

«В ближайшее время «Князь Олег» и «Новосибирск» пополнят состав Тихоокеанского флота и заметно повысят его боевой потенциал, будут обеспечивать безопасность России, надёжную защиту наших национальных интересов в Мировом океане», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что эти АПЛ стали первыми серийными кораблями своих проектов. Президент добавил, что строительство субмарин проектов 955А и 885М продолжится — «Севмаш» передаст ВМФ РФ ещё пять «Бореев-А» и шесть «Ясеней-М».

«Мы будем наращивать темпы обновления Военно-морского флота, строить современные надводные и подводные корабли разных проектов и классов, одновременно развивать береговую инфраструктуру и, конечно, укреплять социальные гарантии военнослужащих, повышать престиж военных профессий», — заявил Путин.

Напомним, в декабре 2020-го замглавы Минобороны Алексей Криворучко сообщил, что производственные мощности завода «Севмаш» до 2027 года будут загружены заказами военного ведомства. Предприятию предстоит ежегодно передавать ВМФ по одной атомной подлодке проектов «Борей-А» и «Ясень-М».

«Князь Олег»

«Князь Олег» — первый серийный стратегический подводный ракетоносец, произведённый по модернизированному проекту 955А.

В 2013 году министр обороны Сергей Шойгу назвал АПЛ четвёртого поколения проекта «Борей» будущей основой морского компонента российских стратегических сил.

Торжественные церемонии передачи Военно-морскому флоту кораблей «Новосибирск» и «Князь Олег» прошли в день рождения «Севмаша»

© Пресс-служба АО «ПО «Севмаш»

Создание подлодок этого типа началось ещё в СССР в конце 1970-х годов. Однако в 1990-х проект был заморожен и возобновлён только в 2000-х годах.

Вместе с постройкой подводных крейсеров серии 955 «Борей» в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» шли работы по модернизации этого проекта. Он получил название 955А «Борей-А», а у проектируемых и строящихся в его рамках подлодок изменились как внешний облик, так и характеристики в целом.

Информации об отличиях проекта «Борей-А» от оригинальной версии в открытом доступе практически нет. Ранее ряд специализированных СМИ предположили, что улучшения, скорее всего, затронули акустическую и магнитную заметность кораблей. Помимо этого эксперты допускали, что модернизации подверглись средства управления, связи и гидроакустики, а также условия жизнедеятельности экипажа.

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Подлодки проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» несут по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Они обладают возможностью так называемого сухого старта — перед пуском шахта, откуда вылетает ракета, не заполняется водой. Это свойство позволяет уменьшить вероятность обнаружения подлодки гидроакустикой противника.

Кроме того, «Булаву» можно запускать из-под толщи арктического льда, без необходимости предварительно проламывать его.

Крейсер «Князь Олег» был заложен в июле 2014 года, а спущен на воду — в июле 2020-го. В рамках государственных испытаний стратегический ракетоносец в октябре 2021-го выполнил успешную стрельбу баллистической ракетой «Булава» из Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

«Новосибирск»

В свою очередь, «Новосибирск» — первая серийная многоцелевая атомная подводная лодка четвёртого поколения проекта 885М «Ясень-М», оснащённая крылатыми ракетами.

Она была заложена в июле 2013 года и спущена на воду в декабре 2019-го. В данный момент на предприятии «Севмаш» на разных стадиях строительства находятся шесть АПЛ проекта 885М, а уже готовая субмарина К-571 «Красноярск» была спущена на воду в конце июля 2021-го и готовится к испытаниям.

Прибытие АПЛ К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М» к месту постоянного базирования в Мурманской области, июнь 2021 года

РИА Новости

© Павел Львов

Как и в случае с подлодками проектов «Борей-А», точные тактико-технические характеристики кораблей «Ясень-М» официально не разглашались. Однако, как отмечают специализированные издания и эксперты, по массе, габаритам, ударному вооружению, конструктивным и скоростным свойствам они не сильно отличаются от АПЛ проекта 885.

Отличия касаются главным образом бортового оборудования — электронной аппаратуры и гидроакустических средств.

Основу арсенала этих АПЛ составляют крылатые ракеты «Калибр» и сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс». Основная задача подводных лодок «Ясень» — отслеживание и уничтожение как подводных крейсеров стратегического назначения, так и надводных и даже наземных целей.

«Ясень» оснащён восемью вертикальными шахтами, которые обеспечивают возможность залповой стрельбы высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». Кроме того, лодка оснащена десятью торпедными аппаратами.

Новое поколение

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил в комментарии RT, что приём в состав Тихоокеанского флота сразу двух подводных лодок такого класса значительно усилит его боевые показатели и стратегические возможности.

«Это большое достижение, российский флот резко усилит свой боевой потенциал. И самое главное, появится возможность сдержать потенциальных противников от стремления оказывать военное давление на нашу страну. Наличие подобного рода кораблей вводит наш атомный флот в число наиболее технически совершенных», — отметил собеседник RT.

На сегодняшний день российский ВМФ опережает другие государства по мощи АПЛ, которые находятся в его распоряжении, добавил Кнутов.

«Тем более, что эти подлодки, в первую очередь «Князь Олег», являются морским компонентом ядерной триады России. Таким образом у нас появляется определённое преимущество за счёт того, что наша триада имеет более современные носители стратегического оружия, более точные, более быстрые, способные преодолевать систему противоракетной обороны потенциального противника», — подчеркнул военный эксперт.

В свою очередь, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил в комментарии RT, что приём на вооружение таких подлодок становится особенно актуальным на фоне нынешней военно-политической обстановки.

«Плановое поступление сверхмощных и современных подводных крейсеров в ВМФ России демонстрирует, что наша страна способна создавать такие высокотехнологичные изделия, которые доступны считанному количеству государств на планете», — заявил он

Это говорит о хорошем положении дел в ВПК страны, а сами подлодки значительно усилят возможности российского флота, добавил Михайлов.

«Эти модели атомных подводных лодок — результат конструкторских и технических работ по обновлению «Бореев» и «Ясеней». ВМФ России продолжает обновлять свой подводный компонент новым поколением АПЛ, которые значительно усилят его ударные и стратегические возможности», — заключил эксперт.