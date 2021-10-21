Подлодка «Князь Олег» выполнила пуск ракеты «Булава» из Белого моря по полигону на Камчатке

Короткая ссылка
Атомная подводная лодка проекта 955-А «Борей-А» «Князь Олег» выполнила в Белом море пуск баллистической ракеты «Булава» в рамках государственных испытаний, успешно поражена цель на Камчатке, сообщили в Министерстве обороны России.
Подлодка «Князь Олег» выполнила пуск ракеты «Булава» из Белого моря по полигону на Камчатке
  • РИА Новости

«Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря. Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке», — заявили в оборонном ведомстве.

По подтверждённым данным объективного контроля, боевые блоки ракеты в расчётное время «успешно прибыли в заданный район», сообщает РИА Новости.

12 декабря 2020 года атомная подводная лодка «Владимир Мономах» из акватории Охотского моря выполнила залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава» по полигону Чижа в Архангельской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить