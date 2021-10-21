Подлодка «Князь Олег» выполнила пуск ракеты «Булава» из Белого моря по полигону на Камчатке

Атомная подводная лодка проекта 955-А «Борей-А» «Князь Олег» выполнила в Белом море пуск баллистической ракеты «Булава» в рамках государственных испытаний, успешно поражена цель на Камчатке, сообщили в Министерстве обороны России.

«Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря. Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке», — заявили в оборонном ведомстве.

По подтверждённым данным объективного контроля, боевые блоки ракеты в расчётное время «успешно прибыли в заданный район», сообщает РИА Новости.

12 декабря 2020 года атомная подводная лодка «Владимир Мономах» из акватории Охотского моря выполнила залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава» по полигону Чижа в Архангельской области.