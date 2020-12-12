Подлодка «Владимир Мономах» выполнила пуск четырёх ракет «Булава»

Атомная подводная лодка «Владимир Мономах» из акватории Охотского моря выполнила залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава» по полигону Чижа в Архангельской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Сегодня ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» Тихоокеанского флота произвёл залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки», — говорится в сообщении Минобороны России.

Залповый пуск выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. В ведомстве уточнили, что полёт прошёл в штатном режиме.

«По подтверждённым данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа», — отмечается в тексте.

Ранее стало известно, что атомная подлодка проекта «Казань» в ходе завершающего этапа госиспытаний поразила ракетой «Калибр» из акватории Белого моря цель на полигоне Чижа в Архангельской области.