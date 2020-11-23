Подлодка «Казань» поразила «Калибром» цель за тысячу километров

Атомная подлодка проекта «Казань» в ходе завершающего этапа госиспытаний поразила ракетой «Калибр» из акватории Белого моря цель на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии более тысячи километров.

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«Сегодня головной корабль проекта «Ясень-М» — атомный подводный ракетный крейсер «Казань» — успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Северного флота. Отмечается, что ракетная стрельба выполнялась в рамках завершающего этапа государственных испытаний в первой половине дня из акватории Белого моря. Цель, расположенная на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии свыше 1000 километров от точки пуска, была успешно поражена головной частью крылатой ракеты «Калибр». Подробнее о подлодке «Казань» — в материале RT.