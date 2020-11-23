Подлодка «Казань» поразила «Калибром» цель за тысячу километров

Короткая ссылка
Атомная подлодка проекта «Казань» в ходе завершающего этапа госиспытаний поразила ракетой «Калибр» из акватории Белого моря цель на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии более тысячи километров.
Подлодка «Казань» поразила «Калибром» цель за тысячу километров
  • © СЕВМАШ

«Сегодня головной корабль проекта «Ясень-М» — атомный подводный ракетный крейсер «Казань» — успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Северного флота.

Отмечается, что ракетная стрельба выполнялась в рамках завершающего этапа государственных испытаний в первой половине дня из акватории Белого моря.

Цель, расположенная на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии свыше 1000 километров от точки пуска, была успешно поражена головной частью крылатой ракеты «Калибр».

Подробнее о подлодке «Казань» — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить