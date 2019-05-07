Эксперт рассказал о крейсере «Адмирал Нахимов»
- РИА Новости
«По сути, «Адмирал Нахимов» — самый крупный и объёмный боевой корабль. То есть сейчас равных ему по всем характеристикам и оснащению вооружением в мире нет», — заявил он.
Как считает Дандыкин, когда крейсер выйдет с завода, это будет настоящий флагман всего Военно-морского флота России.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» прибыл в Турцию для участия в международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019.