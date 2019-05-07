Эксперт рассказал о крейсере «Адмирал Нахимов»

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Член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Василий Дандыкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о крейсере «Адмирал Нахимов».
Эксперт рассказал о крейсере «Адмирал Нахимов»
  • РИА Новости

«По сути, «Адмирал Нахимов» — самый крупный и объёмный боевой корабль. То есть сейчас равных ему по всем характеристикам и оснащению вооружением в мире нет», — заявил он.

Как считает Дандыкин, когда крейсер выйдет с завода, это будет настоящий флагман всего Военно-морского флота России.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» прибыл в Турцию для участия в международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019.

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